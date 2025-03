«Quien siembra vientos, recoge tempestades», dice un refrán español. En este caso muy malas tempestades, quizás hasta catastróficas pudieran ser para las relaciones entre ... dos países hermanos que siempre han mantenido muy buenas relaciones, como son España y Argentina.

Javier Milei se ha pasado tres pueblos en su visita particular a España, dando lugar con sus declaraciones a una crisis que no sabemos cómo puede terminar y que no parece querer enmendar. Ha perdido el respeto al pueblo español en la persona de su presidente, mezclando en su opinión a la mujer del mismo, que si no es una institución dentro del organigrama del Estado, debe merecer al menos un respeto.

El inicio de estas posibles desavenencias viene precedido por la declaración acusatoria del ministro español Óscar Puente al acusar al presidente argentino de tomar otras sustancias estupefacientes. Graves declaraciones que han abierto las puertas a este huracán que ahora recorre las relaciones formales de los dos países.

Creo que Milei, se ha pasado en sus afirmaciones y no parece estar dispuesto a desdecirse de su declaración, lo que hace muy difícil el entendimiento, no ya de los dos presidentes, sino también de las relaciones de las dos naciones.

Nuestros ministros deben ser comedidos y respetuosos con los ideales y la forma de pensar y actuar de los dirigentes de otras naciones, como así deberemos exigir que los demás también lo sean con los nuestros. Me parece ver un excesivo rencor entre los ideales de izquierdas y derechas, que nos llevan a situaciones tan dañinas como las que tenemos en estos momentos.

Milei debería bajarse de la burra y reconocer que puede haberse equivocado, y pido a nuestros representantes políticos que se muerdan la lengua antes de faltar al respeto a los representantes de otros países u otros partidos, por el bien de todos aquellos a quienes representan.