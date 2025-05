Comenta Compartir

No es bueno mezclar las churras con las merinas, como tampoco la subida de las pensiones de millones de pensionistas con un batiburrillo de decretos, ... a sabiendas de que en esas condiciones no iban a ser aprobadas, y en la seguridad y confirmación del fracaso, poder culpar a la derecha del castigo a los jubilados. Me parece sencilla la solución, todo consiste en presentar la subida de las pensiones en un solo decreto, ya que todos los partidos han manifestado que votarían por su aprobación.

Me preocupa más la contención de los precios de los alimentos y de los servicios de agua, luz, gas y transportes y otros, porque de qué me sirve que me suban 45 euros al mes de pensión si voy a pagar más de esa cantidad en los servicios referidos y si antes de finalizar el año habré rebasado en gastos lo cobrado al aumentar mi pensión. Creo que los sindicatos quieren convocarpara los próximos días manifestaciones de protestas por la no aprobación de los decretos presentados hace unos días en el Congreso. Yo pregunto, ¿porqué no protestaron antes y exigieron a su patrón, el Gobierno, que presentara la subida de las pensiones en un solo decreto? Me temo además que sus protestas van a ir dirigidas al Partido Popular, queriéndoles hacer responsables del parón de las pensiones. Pensionistas, que Dios nos coja confesados.

