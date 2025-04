Comenta Compartir

Mientras desayunaba el martes viendo el programa de TVE1, me sorprendieron con un nuevo caso de estafa y corrupción contra el erario español y por ... tanto contra todos nosotros. De este nuevo episodio no sabemos el nombre o, por lo menos, TVE no lo dice, pero si en cambio se pasa media hora hablando de «la pareja de Ayuso», intentando implicar en el caso a la presidenta de la Comunidad de Madrid. Isabel Díaz Ayuso, como parte principal del caso, que por otra parte sucedió antes de que Ayuso y su pareja iniciaran relaciones amorosas.

Hace unos días comenté con un amigo que estaba pasando mucho tiempo sin que apareciera un escándalo de algún miembro del Partido Popular que tapara, o al menos minorizara, el 'caso Koldo', a todas luces muchísimo más grave de este de «la pareja de Ayuso». ¿No tiene nombre este señor? Deberemos pensar que la presidenta de la comunidad de Madrid se ha unido en amor a un desconocido, un 'sin nombre', aunque si lo que cuentan es vedad, habrá que ponerle apellido de acuerdo con su fechoría. Pero la noticia insistía en «la pareja de Ayuso», como dando a entender que ella pudiera ser la inductora y beneficiada del caso de desfalco a la Hacienda Pública, por ser uno de los dirigentes del PP con más peso en la política nacional. Que la Justicia tome la resolución que el caso requiera, pero, por favor, que no se olvide del 'caso Koldo', por su magnitud y por su cometido contra la salud de los españoles en las graves consecuencias de la pandemia, pues jugaron con nuestro dinero y la salud de muchos que no pudieron hacer uso de las mascarillas reglamentarias a tiempo.

Cartas a la directora