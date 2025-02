Helga de Alvear, descanse en paz

Comenta Compartir

Me enteré por mis compañeras de clase del fallecimiento de la galerista Helga de Alvear, q.e.p.d. La noticia me ha llenado de consternación y al mismo tiempo me ha dejado un triste sentimiento de pesar. En mi casa todos la teníamos un ... gran aprecio. Mi hija María José y yo sentíamos un agradecimiento especial como cacereños y habíamos pregonado y promocionado lo que estaba haciendo por Cáceres, porque había conseguido ponernos a muy alto nivel en el mundo del arte y la cultura. Me ha cogido en un momento en que estaba elaborando el borrador de una carta para el alcalde de Cáceres, para solicitarle que ponga a la calle de «tránsito» que atraviesa su Museo desde la calle Pizarro hasta el Camino Llano, petición que a través del diario HOY ya había manifestado públicamente. A través de esta carta, señor alcalde, reitero mi petición, ella se merece esto y mucho más. Hago extenso mi pesar a todos los cacereños, pues la acogimos con cariño. Descanse en paz nuestra ilustre cacereña de adopción.

