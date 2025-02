Según los datos del Gobierno, la economía nacional va bien y cada día mejorando, aunque no coincida con la economía de las amas de casa, que no dejan de ver cada día el aumento de los precios en la cesta de la compra. Yo mantengo ... la de mi casa bien, pero, ¿a costa de qué?, muy sencillo, reduciendo gastos y restando y dividiendo.

En mi casa antes tomábamos la fruta de un precio medio por calidad y tamaño y cantidad por kilo. Si en un kilo de manzanas, naranjas y otras frutas por el estilo te entraban de 5 a 6 piezas, las que compro ahora son de tamaño y precio inferior y suelen entrar de 8 a 9, por lo que comiendo una pieza como antes ahorramos de un 30% a un 40%, eso sí, comemos peor calidad y menos cantidad. El pan, ahora comemos picos, bolsas de 250 gramos que nos duran de 8 a 10 días, cuando antes una barra de pan de ese peso nos duraba un día o día y medio. Otro ejemplo, las servilletas de papel, que vienen dobladas en cuadrado, para comer las partimos por la mitad e incluso para desayunar las partimos en cuatro y, bueno, nos limpiamos bien con ellas y ahorramos un 50% de papel, con lo que contribuimos a que nuestros bosques puedan aguantar más.

Con estos pequeños ahorros, mi pensión compartida con mi mujer como único ingreso todavía nos permite mantener un equilibrio más o menos regular, eso sí, nos mantiene en un peso saludable y aceptable.

No recomiendo del todo este sistema, pues en la calidad de las comidas hemos perdido y, no espero que el Gobierno lo imponga por decreto ley, para seguir manteniendo la letanía de «la economía va bien y mejorando», lo que no es cierto, como lo demuestra que cada día acuden más familias de busca de ayuda para comer a centros como Cáritas y las parroquias de la Iglesia por no tener suficiente para subsistir.