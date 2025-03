La calle sin nombre de Cáceres

Aunque la utilizo todas las semanas tres o cuatro veces, tanto de subida, como de bajada, yo de momento la llamo la calle de «tránsito», ... por ello quiero pedir al alcalde de Cáceres, Rafael Mateos, que le adjudique, de acuerdo con la Corporación municipal, un nombre para que figure en el callejero oficial de la ciudad, y qué mejor nombre que el de Helga de Alvear, pues la mencionada calle o ¿vía publica? transcurre de parte a parte por el Museo Helga de Alvear que lleva su nombre. Museo que ha puesto el nombre de nuestra ciudad en el panorama mundial del arte. Sería un reconocimiento más para la galerista por lo que hace por Cáceres. Sé que un grano no hace granero, por eso pido a los cacereños que apoyen esta idea para convertirla en una realidad, pues, quien mucho da, es de justicia que reciba al menos el reconocimiento de los que recibimos.

La calle tiene un medio problema, pues solamente puede ser transitable en horario y días en que el museo permanece abierto. Es una calle recomendable para aquellos que necesiten hacer algo de ejercicio para mantenerse en forma, sus ciento y pico de escalones son fáciles de subir y no cansan, pues se suben muy bien, o al menos para mis 87 años todavía lo son, y aseguro que me mantiene en forma sin tener que hacer ninguna parada de descanso. La calle me comunica con mi rincón favorito de la plaza de San Mateo, donde hago parada hasta que regreso en busca de mi mujer, haciendo el trayecto a la inversa.