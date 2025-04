500 años y nos avergonzamos

Como nos recuerda José Julián Barriga en su magnífico artículo 'Hablemos otra vez de América, aunque tengamos que lamentarnos', el 13 de mayo se cumplió ... el 500 aniversario de la llegada de 12 pobres frailes a México para iniciar la cristianización del país. Salieron del convento de Belvís de Monroy en Cáceres. Un hecho que tiene una gran importancia para Extremadura, pues de un pequeño convento salieron 12 frailes sin otro equipaje que unos hábitos viejos, una mochila para llevar su breviario y poco más, no llevaban más que pobreza y mucho espíritu de cristiandad. En el largo trayecto se alimentaban de lo que recogían por el campo y, de la generosidad de otros conventos y la ayuda de algunas personas.

Hernán Cortés también tuvo que ver con esta partida de los frailes a México, pues en una carta dirigida al emperador Carlos V le pide que le mande «religiosos que hagan votos de pobreza», pues los religiosos que allí había se habían acomodado a las riquezas que el país les proporcionaba y algunos de ellos tenían encomiendas donde trataban a los nativos con muy poca caridad.

Extremadura ha abandonado estos hechos históricos, incluso nuestra Universidad, pretende hacernos ver que fueron hechos deleznables de los que tendríamos que pedir perdón y darlos por no ocurridos.

El primer conocimiento que tuve de los 12 apóstoles fue a mediados de 1980 en unos coloquios hispano-americanos, que se celebraron en Cáceres, fue a través de Miguel Rodríguez Cancho, quien en su ponencia habló de este hecho y me dio a conocer la historia de los 12 apóstoles y de frailes como Toribio de 'Motolinia', al que así llamaban los nativos por su gran aspecto de pobreza –«Motolinia, Motolinia» pobre, pobre, como nosotros–. En 1991 o 1992 colaboré con una jovencísima cacereña que participó en el concurso 'Aventura 92', dirigido por Miguel de la Cuadra Salcedo. Escribimos un cuento no real titulado 'El fraile que se perdió la historia'. Contábamos que del convento de Belvís salieron 13 frailes, pero por el camino uno enfermó y al llegar a un pueblo de Badajoz tuvo que quedarse y no pudo llegar a tiempo de embarcar en Sanlucar de Barrameda. A veces sueño con la realización de una ruta o camino del trayecto que utilizaron los 12 apóstoles por vías extremeñas, que seguro que la mayor parte de él sería por la Vía de la Plata y que podría llegar a tener un interés turístico nacional y, que llegado a conocimiento de los mexicanos podríamos tener algunos visitantes de la nación hermana, pues en México se conserva un gran recuerdo de este hecho.