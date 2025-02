Los animalistas, el 'Pelele' y el burro

Comenta Compartir

Queridos lectores, soy el burro que durante años he cargado sobre mi lomo al 'Pelele' que me acompaña por las calles de Cáceres hasta nuestro ... Ayuntamiento en la Fiesta de las Lavanderas. Llevo todo este año pasado con una gran depresión desde que en la fiesta de 2024, por la imposición de unos pocos «animalistas» no dejaron que llevara sobre mi lomo a mi amigo el 'Pelele' porque, según ellos, me hacían sufrir maltrato e incluso me podría causar males psíquicos. Por mi edad, este era el único trabajo que se me permitía y que a mí me producía un gran contento y bienestar que me dejaba todo el año contento a la espera del siguiente. Mi depresión ha desaparecido hace unos días cuando me han informado que este año sí podré llevar sobre mí a mi amigo el 'Pelele', para mi regocijo y la alegría de cientos de cacereños, amén de muchos niños de todos los colegios de la ciudad que me esperaban en Cánovas para acompañarme junto a mi amigo a la Plaza Mayor. Allí terminaba mi trabajo con plena alegría, mientras mi amigo cumplía con la suya dejándose quemar para regocijo de todos los cacereños que acuden a la fiesta y, que sirve de viejos recuerdos a los cacereños, que por las historias que sus madres y abuelas les contaban o por las que los cronistas de la ciudad han recogido, tienen noticias de esos tiempos pasados. Yo os pido que no perdáis esta fiesta, con ella podréis hacer feliz a otro burro como yo y los cacereños mantendrán viva su historia.

Vuestro amigo, el burro.

Temas

Cartas a la directora