Forma de vestir y personalidad

Comenta Compartir

Observando a la señora Kamala Harris, candidata a la presidencia de EE UU, me he acordado de mi viejo maestro de la sastrería, Rafael (el ... viejo), que catalogaba a sus clientes por su forma de vestir y de elegir las telas para sus trajes. Tenía un don especial y una filosofía 'sui generis' que me hizo observar a muchos de sus clientes cuando los veía paseando por nuestra ciudad y fijarme en la catalogación que de ellos hacía. Sus trajes tenían un sello especial que lo diferenciaba de otros sastres. Hoy veo a Harris como una persona de conviciones muy firmes. Usando la filosofía de Rafael, sus trajes de chaqueta-pantalón son todos iguales, cambiando solo el color, colores por otra parte muy sobrios y totalmente lisos, por lo que la defino como una mujer seria, siendo alegre con su amplia sonrisa siempre en los labios, que, caso probable de alcanzar la presidencia, gobernará con manos firmes, haciendo notar esa fuerza que irradia en el vestir, que no se trata de elegancia, que no la tiene, es solo personalidad que creo que la tiene sobrada. Hoy la confección nos hace ir bien vestidos, pero a nuestros trajes les falta esa personalidad que daban los trajes hechos a medida por artesanos profesionales, que eso era la sastrería, un arte. Yo definía a Rafael como el Velázquez de la costura y del buen vivir.

Límite de sesiones alcanzadas El acceso al contenido Premium está abierto por cortesía del establecimiento donde te encuentras, pero ahora mismo hay demasiados usuarios conectados a las vez. Por favor, inténtalo pasados unos minutos. Volver a intentar Sesión cerrada Al iniciar sesión desde un dispositivo distinto, por seguridad, se cerró la última sesión en este. Para continuar disfrutando de su suscripción digital, inicie sesión en este dispositivo. Iniciar sesión Más información Este contenido es exclusivo para suscriptores ¿Ya eres suscriptor/a? Inicia sesión

Temas

Cartas a la directora