HOY - Diario con noticias y última hora de Extremadura

Secciones

Servicios

Destacamos

Borrar
Cartas al director

Saponi llena San Mateo

Eusebio Rodríguez Cáceres

Miércoles, 17 de septiembre 2025, 02:00

Domingo, 14. Como muchos días, acudo a la plaza de San Mateo. Hoy lo hago en busca de Abel el guitarrista que suele ocupar habitualmente ... la plazoleta de San Pablo para deleitar a cacereños y turistas con sus conciertos de guitarra. No está en su sitio de costumbre, pues debido a las obras que se están realizando en el Museo provincial se había trasladado a otro lugar dentro del recinto que ocupan las tres plazas de la parte alta de la ciudad monumental. Al asomar por el palacio de los Golfines de arriba no siento la guitarra y supongo que no estará, salvo que esté en algunos de los descansos que hace regularmente. Desde la puerta de la Torre de Sande observo que hay mucha gente a la puerta de la iglesia de San Mateo, pienso que pueda ser la celebración de alguna boda, me acerco y veo muchas caras conocidas de la ciudad. Le pregunto a una amiga y me dice que van a asistir a una misa en recuerdo y memoria de José María Saponi, nuestro exalcalde fallecido hace poco tiempo. Me alegra que los cacereños recuerden a Saponi, aquel alcalde tan 'catovi' que fue todo moderación, que hasta con sus rivales políticos en la oposición fue siempre comedido y respetuoso. No pude quedarme a oír la misa porque me estaban esperando en casa pero, de haberlo sabido con antelación, me hubiera gustado acompañar a sus familiares. Al pasar por Santa Clara, me cruzo con nuestro actual alcalde, que supongo acudía como un cacereño más en recuerdo de su precursor en el Ayuntamiento, quien ha dejado tanto cariño entre los cacereños. Pienso que es el momento para que el Ayuntamiento en pleno apruebe dedicarle un monumento en algún lugar de la ciudad y, aprovechando las obras que se van a realizar en la avenida de la Montaña, creo que se podría encontrar un espacio para ello, pues pasó muchos años de su vida residiendo en ella hasta su fallecimiento.

Este contenido es exclusivo para suscriptores

Publicidad

Top 50
  1. 1 «Hay clientes que han llorado en la tienda al enterarse de que bajábamos la persiana»
  2. 2 Semana de aperturas en El Faro: estas son las dos nuevas tiendas que llegan al centro comercial
  3. 3 Acuerdo entre la Junta de Extremadura y las empresas: habrá transporte escolar
  4. 4 La Al-Mossassa se adelanta en Badajoz con un gran evento este fin de semana
  5. 5 El aviso de un técnico de emergencias sobre tomar queso antes de beber alcohol
  6. 6

    Nueve bomberos heridos en un incendio en un restaurante contiguo al Ministerio del Interior en Madrid
  7. 7

    El 60 cumpleaños de Ábalos: Sánchez, Marlaska, Montero y Bolaños en el restaurante de De Aldama
  8. 8

    El acusado de hacer trampas en una oposición defiende su valía: «Llevo 27 años trabajando en lo mismo»
  9. 9

    Cuarto día sin transporte escolar: los padres se plantan y no llevan a sus hijos al instituto
  10. 10 Muere Robert Redford a los 89 años

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Comentar es una ventaja exclusiva para suscriptores

Suscríbete

¿Ya eres suscriptor?

Inicia sesión
Espacios grises

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

hoy Saponi llena San Mateo