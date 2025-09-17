Saponi llena San Mateo

Comenta Compartir

Domingo, 14. Como muchos días, acudo a la plaza de San Mateo. Hoy lo hago en busca de Abel el guitarrista que suele ocupar habitualmente ... la plazoleta de San Pablo para deleitar a cacereños y turistas con sus conciertos de guitarra. No está en su sitio de costumbre, pues debido a las obras que se están realizando en el Museo provincial se había trasladado a otro lugar dentro del recinto que ocupan las tres plazas de la parte alta de la ciudad monumental. Al asomar por el palacio de los Golfines de arriba no siento la guitarra y supongo que no estará, salvo que esté en algunos de los descansos que hace regularmente. Desde la puerta de la Torre de Sande observo que hay mucha gente a la puerta de la iglesia de San Mateo, pienso que pueda ser la celebración de alguna boda, me acerco y veo muchas caras conocidas de la ciudad. Le pregunto a una amiga y me dice que van a asistir a una misa en recuerdo y memoria de José María Saponi, nuestro exalcalde fallecido hace poco tiempo. Me alegra que los cacereños recuerden a Saponi, aquel alcalde tan 'catovi' que fue todo moderación, que hasta con sus rivales políticos en la oposición fue siempre comedido y respetuoso. No pude quedarme a oír la misa porque me estaban esperando en casa pero, de haberlo sabido con antelación, me hubiera gustado acompañar a sus familiares. Al pasar por Santa Clara, me cruzo con nuestro actual alcalde, que supongo acudía como un cacereño más en recuerdo de su precursor en el Ayuntamiento, quien ha dejado tanto cariño entre los cacereños. Pienso que es el momento para que el Ayuntamiento en pleno apruebe dedicarle un monumento en algún lugar de la ciudad y, aprovechando las obras que se van a realizar en la avenida de la Montaña, creo que se podría encontrar un espacio para ello, pues pasó muchos años de su vida residiendo en ella hasta su fallecimiento.

Cartas al director