Cáceres, capital cultural europea

Comenta Compartir

El día 12 se celebró el primer acto oficial para la solicitud de Cáceres como capital cultural de Europa 2031, al parecer, con mejores perspectivas ... que la de 2010. El consorcio cuenta para su primera andadura con 580.000 euros, poco me parece para competir con las ciudades que también están interesadas en conseguir la Capitalidad Europea de la Cultura. Siento ser pesimista, pero arrancamos casi con las mismas carencias que la vez anterior en comunicaciones ferroviarias, seguimos sin tener trenes rápidos, cómodos y suficientes, que deberían hacer el trayecto Madrid-Cáceres en no más de dos horas y media y la autovía Badajoz-Cáceres, si sigue al ritmo actual, difícilmente estará disponible para poder acceder al aeropuerto pacense, que podría ofrecer un servicio regular. El aeródromo de Cáceres, del que ya no se sabe donde podría hacerse y que podría servir para viajes de pequeños aviones y helicópteros-taxis, ni se le espera, pues anda huérfano de lugar donde se pudiera hacer, después del -de la Cervera.

Ha mejorado mucho el hospedaje y la restauración en Cáceres. Dispondremos de buenos hoteles de calidad con la inauguración próxima del Palacio de Godoy y el de los Duques de Abrante, situados en el centro de la ciudad, más los que ya existen de extrema calidad y reconocidos a nivel mundial. Nuestra ciudad monumental y nuestra historia cubren una gran parte del proyecto a presentar, contamos, con nuestro Museo Histórico y, con el nuevo de Helga de Alvear, al que ya acuden visitantes de distintos lugares de España y Europa, expresamente a visitarlo. En proyecto y fácil de alcanzar en 2031 porque están en estudio avanzado son el Museo de la Música 'El Madruelo' y el proyecto de la Fundación Atrio, como Museo y Escuela de Música. Nuestra gastronomía cada vez es más conocida y demandada, con una buena parrilla de restaurantes encabezada por Toño y Jose, de Atrio, acompañados de nuestros productos con etiquetas de calidad protegida. Para entonces quizás podamos tener acabado e inaugurado el Hospital Universitario con el que poder prestar una buena asistencia hospitalaria. A favor tenemos también las cercanía de ciudades como Mérida, Plasencia, Trujillo y Badajoz con su seropuerto, Malpartida de Cáceres y su Museo Wostell. Deseo suerte a Cáceres y al consorcio y pido a nuestros políticos de todos los bandos. que no dejen escapar esta ocasión de ponernos en el mapa europeo de la cultura, al tiempo que les reclamo sigan luchando por nuestros proyectos de expansión industrial, que a la postre más nos beneficiarán.

Límite de sesiones alcanzadas El acceso al contenido Premium está abierto por cortesía del establecimiento donde te encuentras, pero ahora mismo hay demasiados usuarios conectados a las vez. Por favor, inténtalo pasados unos minutos. Volver a intentar Sesión cerrada Al iniciar sesión desde un dispositivo distinto, por seguridad, se cerró la última sesión en este. Para continuar disfrutando de su suscripción digital, inicie sesión en este dispositivo. Iniciar sesión Más información Este contenido es exclusivo para suscriptores ¿Tienes una suscripción? Inicia sesión