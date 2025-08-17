HOY - Diario con noticias y última hora de Extremadura

Cartas al director

Buen alcalde y mejor 'catovi'

Eusebio Rodríguez Cáceres

Domingo, 17 de agosto 2025, 08:42

Ha fallecido José María Saponi, uno de los mejores alcaldes que ha tenido nuestra ciudad, pues no solo fue un buen regente de la política ... municipal durante tres mandatos, sino que también fue un excelente 'catovi', termino que acuñó su oponente político y buen amigo Antonio Sánchez Buenadicha, para señalar a los cacereños de toda la vida.

