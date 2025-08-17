Buen alcalde y mejor 'catovi'

Ha fallecido José María Saponi, uno de los mejores alcaldes que ha tenido nuestra ciudad, pues no solo fue un buen regente de la política ... municipal durante tres mandatos, sino que también fue un excelente 'catovi', termino que acuñó su oponente político y buen amigo Antonio Sánchez Buenadicha, para señalar a los cacereños de toda la vida.

No necesitó llegar a la política para ser reconocido y querido, pues su cacereñismo estaba por encima de todo y su labor en la enseñanza también era reconocida.

En casa hemos sentido su muerte, aún a sabiendas que su larga enfermedad le tenía marcado desde hace unos años. Su mujer, Julia, ha sido la mejor y más agradecida clienta que tuve en los años que ejercí el oficio de sastre, a raíz de haberle hecho un traje de chaqueta; cuando nos veíamos por la calle siempre me lo elogiaba. Yo me sentía halagado, pues el mejor pago que puede hacerse es el del reconocimiento al trabajo bien hecho, aunque este sea insignificante.

No sucede lo mismo en política, pues a veces una gran labor realizada, no es reconocida por los oponentes, que creen que ellos lo harían mejor.

No le ha pasado esto a José María Saponi, pues hoy todos sus oponentes han querido reconocerle su gran labor de muchos años y así lo han manifestado públicamente. Hoy el alcalde Saponi pasará a formar parte de la historia de nuestra vieja ciudad, por la que tanto hizo.

Reciba el adiós agradecido de quien desea siempre ser un buen 'catovi'.