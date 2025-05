Comenta Compartir

Vamos a lo importante: Rusia no puede participar en Eurovisión. Desde la UER alegaron que el festival era un acontecimiento cultural apolítico. Y que podía ... participar. La cadena ucraniana había solicitado su expulsión por lo de ser «un portavoz del Kremlin y una herramienta clave de propaganda política financiada con el presupuesto estatal ruso». Luego recularon. Si no somos capaces de vetar a Rusia en Eurovisión, qué demonios vamos a esperar de la utilidad de otras sanciones. Rusia, como dijo McCain y ha repetido Borrell, es una gran gasolinera. Una gasolinera con un zar a los mandos de los surtidores. Un país donde la democracia no está bien vista gracias a Yeltsin y su combinación de autoritarismo, corrupción y caos. Esa debilidad fue contestada por Putin y su «vertical de poder». Qué democracia ni qué ucraniano muerto. Biden acusa a Putin de «querer restablecer la Unión Soviética». Pues sí, la URSS no participaba en Eurovisión.

Límite de sesiones alcanzadas El acceso al contenido Premium está abierto por cortesía del establecimiento donde te encuentras, pero ahora mismo hay demasiados usuarios conectados a las vez. Por favor, inténtalo pasados unos minutos. Volver a intentar Sesión cerrada Al iniciar sesión desde un dispositivo distinto, por seguridad, se cerró la última sesión en este. Para continuar disfrutando de su suscripción digital, inicie sesión en este dispositivo. Iniciar sesión Más información Este contenido es exclusivo para suscriptores ¿Tienes una suscripción? Inicia sesión

Temas

Opinión HOY