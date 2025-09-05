HOY - Diario con noticias y última hora de Extremadura

¿Qué ha pasado este jueves, 4 de septiembre, en Extremadura?
Cartas al director

Europa inane

JOSÉ LEAL BENAVIDES BADAJOZ

Viernes, 5 de septiembre 2025, 02:00

La inacción del mundo, y en especial del continente del que formamos parte (Europa) respecto de un nuevo desastre humanitario que Israel está cometiendo contra ... los gazatíes, marca un estado de degradación moral, difícilmente inimaginable poco tiempo atrás. Es como si nuestras sociedades hubiesen sufrido un crack, y no precisamente en lo económico, que ha quedado sin aquellos valores que fundamentaron Europa; como aquel lugar de la justicia, la tolerancia y la libertad. Del otrora viejo continente garante moral de occidente, hemos pasado al actual, donde gobiernos y ciudadanos no reaccionamos ante una atrocidad como la que está acaeciendo en Oriente Próximo. Vivimos sumidos en una involución donde nuestros postulados éticos están viéndose certeramente amenazados. Hemos dejado de revisar lo que fuimos, y de los errores que cometimos; olvidando, que el pasado siempre vuelve. Hemos pasado por alto la pedagogía hacia las nuevas generaciones; de que el fascismo siempre está al acecho para golpear en momentos en los que bajamos la guardia. Ayer, fue Ucrania, hoy es Gaza, mañana ¿qué será? El panorama no es nada halagüeño. La hegemonía mundial está en disputa. Mientras EE.UU. vuelve a mostrar signos que se asemejan al pasado más sombrío de ese país, China, Rusia, e India tienen un denominador común, y es que están gobernados por dictadores y sátrapas, en las que en una aparente alianza, envían señales al mundo, de que no están dispuestos a ser meros comparsas en la disputa de la hegemonía mundial. Locura, que no sé adónde nos llevará, pero que nada bueno nos augura.

Espacios grises

