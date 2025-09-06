HOY - Diario con noticias y última hora de Extremadura

¿Qué ha pasado este viernes, 5 de septiembre, en Extremadura?
Tribuna

Europa o Babel

La UE consta de 27 Estados y 24 lenguas reconocidas; ninguna lengua minoritaria es admitida como oficial porque no es un instrumento para reivindicaciones

Antonio Elorza

Sábado, 6 de septiembre 2025, 02:00

Pedro Sánchez está metido en la madre de todas sus batallas en Europa, con tal de lograr el reconocimiento del catalán como lengua oficial en ... la UE. Sobre Ucrania, sobre la OTAN, incluso en términos generales sobre la amenaza que supone Putin, o sobre el riesgo que una inhibición española representaría, pensando en un previsible conflicto futuro con Marruecos apoyado por Trump, nada tiene que decir, salvo que no está dispuesto a pagar lo que exigen de España. En cambio, para la pretensión de oficialidad del catalán en Europa, con el euskera y el gallego de acompañantes, ha puesto sobre la mesa un prolijo argumentario, y por si fuera poco, los fondos necesarios para que la concesión a la UE no le cueste un euro. Tal y como proclamó Fidel cuando a finales de los 80 subió el precio de los transportes a sus sufridos súbditos, es que a estos les sobraba el dinero. Nos debe de pasar lo mismo.

