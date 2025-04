Europa y la acogida pendiente

Comenta Compartir

La persistencia de la falta de libertad y oportunidades que empuja a miles de personas a huir de África y Oriente Próximo y Medio en ... busca de futuro en Europa, unida a la cercanía del verano, hace temer que la tragedia que ayer costó la vida al menos a 78 inmigrantes en el Mediterráneo no será la última. La gestión de Bruselas con naciones de tránsito como Libia o Turquía apenas contiene la sangría que se ha cobrado, hasta donde se puede conocer, 2.400 vidas en una década. Y la Unión Europea se muestra incapaz no solo de proveer la indispensable acogida a los que llegan a sus costas, sino de acordar una verdadera política migratoria que combine la atención y formación de los llegados con las necesidades de renovación de una población comunitaria envejecida y de su mercado laboral. Y luego está el fracaso a la hora de atraer a los acuerdos a los insolidarios oficiales. El voto negativo de Polonia y Hungría, incluso bajo amenaza de sanción económica, condena el reciente pacto de los ministros de Interior para la distribución equitativa de 30.000 extranjeros al año. La diáspora ucraniana no puede disculpar a países que rechazan «cuotas de árabes o musulmanes».

