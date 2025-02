Europa entre 1939 y 2022

Comenta Compartir

Lo de Ucrania no es una guerra. Esta es la gran diferencia que existe –de momento– entre lo sucedido en 1939 y lo que sucede hoy. En aquel momento, un monstruo –Hitler– invadió un país soberano, Polonia. Hoy, otro monstruo –Putin– decide invadir un país ... soberano, Ucrania. En 1939 aquella invasión produjo una respuesta internacional que abocó en una Guerra Mundial con 50 millones de víctimas mortales. Hoy la realidad es otra. Los países más o menos democráticos se han unido en torno a alianzas que intentan preservar la paz en sus territorios. Que lo intentan. Así, aparecen alianzas como la UE y la OTAN, tremendo desaguisado que, a día de hoy, nos está sirviendo para no internacionalizar el estado de guerra que –esta vez sí– padece Ucrania. Como el país no pertenece a la Alianza Atlántica, sus miembros «no pueden» intervenir militarmente en el territorio. En el fondo, no deja de ser un acto de cinismo. No vamos a la guerra, pero armamos hasta los dientes al país agredido. La intención es que Rusia –perdón, Putin– no expanda su obsesión intervencionista a otros países que sí se encuentran dentro de nuestro círculo.

Y, en el fondo, a pesar de enviar armas a Ucrania, de recibir a los cientos de miles de refugiados, de las campañas para enviar al país báltico enseres, ropa, comida... hemos dejado a Ucrania sola. Todos hemos escuchado las noticias de las «negociaciones» que están teniendo lugar entre Rusia –perdón, Putin– y Ucrania. ¿Qué país se ha personado para apoyar dichas negociaciones? ¿Qué país se ha ofrecido como mediador, incluso como mero observador de dichas negociaciones? Salvo Israel... y últimamente la 'aprovechada'China, ninguno. Y así, escuchamos con estupor las constantes rupturas de esos «alto el fuego» negociados para que los ciudadanos civiles puedan alejarse de las zonas calientes. Incluso, la absurda propuesta de la apertura de corredores... ¡¡¡hacia Rusia o Bielorrusia!!! De nuevo, el cinismo de un Putin crecido y que muestra, una y otra vez, que la vida de los que no son como él le importa un bledo. Este es el drama de un país que intenta sobrevivir a la mayor agresión sufrida en su historia. Este es el drama de un país que está siendo laboratorio de pruebas de una potencia militar y nuclear llamada Rusia. Perdón... llamada Putin. Y esto me lleva a una segunda reflexión que está a caballo entre la esperanza y el estupor. Sin términos medios. A ver: Rusia afirma que sus armas son de una extraordinaria precisión, que son selectivas. Si esto es así, se entiende que el ataque a la central nuclear de Energodar no haya dañado a los reactores nucleares. Que haya sido un ataque medido para causar terror... sin causar pérdida de material radioactivo. Es evidente que Rusia no quiera como país invadido un territorio contaminado como lo fue –lo sigue siendo– el de Chernóbil. No le interesa contaminar al país que está invadiendo y dejar grandes zonas inhabitables. Hasta aquí, las noticias «menos malas». Pero si, efectivamente, Putin posee armas «de extraordinaria precisión»... entonces los pelos también se me ponen como escarpias. Porque esto solo significa una cosa: las destrucciones que se están produciendo de edificios civiles, barrios enteros y, lo que es peor, las bombas y los misiles caídos sobre escuelas infantiles... son oluntarios, precisos y así decididos. Sí. Rusia-Putin quiere sembrar el terror allá donde pone sus garras. No sé si se quedará ahí, en esa Ucrania a la que hemos dejado cobardemente sola... o si su locura le llevará a abocarnos a una III Guerra Mundial. Esperemos que, antes de eso, alguien le pare los pies. Los suyos, mismamente.

