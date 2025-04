En una ocasión escuché a un amante de las letras que, con mucho humor, clasificaba a los escritores en una particular zoología literaria. Decía: hay ... escritores ratones que ratonean todo el tiempo entre las redes sociales y sueltan a troche y moche citas literarias de libros que no han leído, y hay escritores elefantes que dedican más tiempo al gimnasio que a la lectura y publican libros de muchas aventuras agotadoras y poca aventura lingüística.

Hay escritores mirlo de canto original y hay escritores loro de canto imitativo.

Hay escritores que siempre están empujando sus libros a la calle, como la gallina a sus polluelos, y hay escritores que amparan sus libros durante el mínimo tiempo imprescindible y enseguida los empujan a volar como adultos.

En la novela negra, hay escritores con detectives gato (Agatha Christie) y escritores con detectives perro (Dashiell Hammett).

Aunque en el gremio abundan los escritores de rostro adusto, atormentados por sus angustias y concentrados en los males del mundo, a mí me gustan los escritores jirafa que disfrutan con su oficio y dan la impresión de ser felices.

La jirafa es un animal singular que no se parece a ningún otro. Las nutrias y las ardillas, las llamas y las alpacas, las distintas serpientes pueden confundirse, pero la jirafa no admite confusión. No es el animal más fuerte, ni más rápido, ni más listo, ni más gracioso, pero cae bien a todo el mundo, con sus pestañas tan largas para no pincharse con las espinas de las acacias, con su lengua azul para protegerse de las radiaciones solares al tenerla tanto tiempo al aire, con su cara bondadosa. Y porque, siendo tan alta, no es arrogante, no se mete con nadie ni mira a ningún otro animal por encima del hombro. Las jirafas son como esos tipos desgarbados, que no aspiran a romper ningún récord.

Es uno de los primeros animales que reconocen los niños y en cualquier geografías aparece imágenes de bebés chupando la cabeza de caucho de una jirafa de juguete. En 'Monstruo', la excelente película de Koreeda, la madre y el niño protagonista hablan del padre muerto a quien tanto añoran y cuando el niño pregunta si se habrá reencarnado en algún insecto, la madre responde que lo haría en algo más noble. Y el diálogo continúa: –«¿En una jirafa? –Entonces, ¿cómo lo beso? –Desde el balcón».

Como la jirafa es un animal tan amable, antiguamente se les enviaba un ejemplar a los reyes desde las colonias, como cortesía de los súbditos, con la seguridad de que les agradaría, copiando así a Julio César, que fue el primer gobernante que la trajo de África a Europa, si bien para mostrarla en el circo. Siempre han llamado la atención y, hacia 1880, su exhibición en el Jardin des Plantes de París convocó «a tanta multitud que varias personas murieron aplastadas».

Son animales elegantes y limpios, no se revuelcan por el barro. Como su comida favorita son las hojas y las flores de las acacias, su aliento no es fétido como el de los felinos después de sus grandes atracones carnívoros. No son vocingleras ni agresivas, no practican volteretas circenses y andan más bien ensimismadas en su torre de marfil, cavilando, tranquilas y a su aire. A pesar de su fotogenia, nunca han sido superestrellas de los zoos ni de las reservas naturales, como los leones o los hipopótamos, se han mantenido en un discreto segundo plano, sin asustarse de los humanos, pero sin acercarse a ellos a no ser para alargar el cuello por encima de una valla para comer la manzana que les ofrecen.

Al no ser su carne comestible, no ha sido estabulada ni engordada hasta la obesidad en granjas de producción para consumo y se ha librado de la castración, mutilación o extirpación de algún órgano.

Pero lo que más me sorprende es el tamaño enorme de su corazón, un solo corazón que pesa una arroba, algo muy distinto al de los pulpos de ocho brazos, que tienen tres corazones. Como son tan altas, cuando están en pie su corazón queda dos metros por debajo de su cerebro, con lo que tienen que hacer un esfuerzo extra para elevar la sangre y el oxígeno hasta allí arriba y para que sus neuronas funcionen.

La jirafa es uno de los pocos animales que caminan amblando, como los corredores de marcha atlética. Y en ese sentido se parecen a los escritores realistas, que siempre tienen un pie en el suelo para oír lo que ocurre en las calles, aunque no desdeñen la fantasía.

Yo creo que a la jirafa le falta una fábula, un fabulista que hubiera escrito unos versos morales sobre su condición y su comportamiento. Y como ni Esopo ni La Fontaine ni Iriarte ni Samaniego la conocieron en sus tiempos, pues ahí se ha quedado la pobre, sin sus versos.

Desde sus seis metros de altura, las jirafas son las primeras de la sabana en descubrir a los depredadores, pero al no tener cuerdas vocales, no pueden advertir del peligro a sus congéneres con sonidos, de modo que deben buscar otros modos más sutiles de comunicación.

Ven mucho y más lejos, pero como son mudas, nadie las oye.