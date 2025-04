Esto no es un videojuego

Olvidada la pandemia, nos hemos vuelto locos por viajar. Nos hemos echado a las carreteras y, en consecuencia, se han disparado los accidentes, que se ... suceden a diario, en un goteo continuo.

El fiscal de Tráfico en Extremadura, Diego Yebra, alertaba hace unos días de las dolorosas estadísticas y pedía una mayor concienciación social y controles de la velocidad, causante de muchos de los choques, de las salidas de vía, de los alcances y atropellos. Aunque otras voces señalan también la necesidad de mejorar el estado de las carreteras, la excesiva velocidad sigue siendo la principal causa de las muertes en el asfalto.

La tecnología ha aumentado la seguridad de los coches, pero no parece que hayamos mejorado nuestros hábitos en la misma proporción. Hay gente que no siente ningún vértigo conduciendo por una autovía a ciento treinta kilómetros hora sin cinturón de seguridad. Para muchas personas, los coches y las motos son unos objetos casi eróticos que las excitan y empujan a ir más deprisa de lo permitido. Salen a las carreteras como si estuvieran en un videojuego, a menudo atendiendo al mismo tiempo al volante y a los reclamos con chasquidos y pitidos del teléfono móvil. Conducen como si un coche fuera un yoyó que lanzas rodando a toda velocidad, soltando cuerda, y recoges antes de que choque o se descontrole dando vueltas por los aires. Ni siquiera el recuerdo de otros accidentes las convencen del peligro de la excesiva rapidez. En una ocasión oí que alguien relataba el percance de un desafortunado: 'Perdió una pierna en un accidente de tráfico', pronunciando la frase como si el culpable fuera el coche, y no quien lo conducía a una velocidad temeraria.

Al ir al límite, sin el margen de seguridad necesario ante cualquier imprevisto, el peligro acecha en todas partes. En las carreteras comarcales, por la estrechez y las dificultades de las vías. En las autopistas, por la falsa sensación de seguridad que siente el conductor, metido en su túnel velocidad, constreñida su mirada entre las altas vallas de las autopistas, los mandos del salpicadero y las señales electrónicas que informan puntualmente de cualquier peligro.

No conozco un medio mejor para apreciar el vértigo y la potencia de los vehículos que asomarse desde un puente sobre una autovía, apoyado en la barandilla, viendo los coches que vuelan bajo los pies y el enorme espacio que recorren en unos pocos segundos antes de desaparecer de la vista, con sus frágiles pasajeros dentro. Desde allí todos dan miedo, los vehículos pequeños y los torrentes de camiones como trasatlánticos, como si de pronto hubiera carencia de mercancías en todo el país, los SUV minotauros y las manadas de motoristas que corren como si estuvieran obligados a superar la barrera del sonido, los bufidos de los frenos de los autobuses, los aullidos y los sollozos de las ruedas en las curvas…

A quien esto escribe no le gustan los coches y pertenece a la creciente marea de gentes para quienes, en lugar de instrumentos placenteros, son una carga que exige una permanente atención y acarrea una serie de molestias, gastos y tiempo que liman la calidad de vida. Pero, obligado a conducir por vivir en una tierra donde no es posible moverse en transporte público, prefiere hacerlo despacio por las estrechas y rugosas carreteras comarcales, donde la mirada va cercana al campo, a las cunetas abiertas, al paisaje, con el codo apoyado en la ventanilla abierta mientras suenan las guitarras de una canción rutera, 'Cadillac solitario' o 'Billy Jean', pero siempre atento al asfalto, porque si hay algo que uno no quiere son las sorpresas, sean producidas por otro conductor, la meteorología, la mecánica o las astas de un ciervo. La literatura, que tantas cosas nos descubre sobre nosotros mismos, también nos ha enseñado el enorme aumento de los accidentes cinegéticos.

En el Museo Andy Warhol, en Pittsburgh, cuelgan algunos cuadros sobre accidentes de tráfico realizados por el pintor en los años sesenta del pasado siglo. Presentaba los coches después del impacto, incorporando ese tema a la historia de la pintura. Al repetir una y otra vez las mismas imágenes de chatarra automovilística, indicaba que los accidentes seguían repitiéndose día a día, aunque no quisiéramos verlos. En los cuadros evitaba los cadáveres, acaso para expresar que nos estábamos acostumbrando a convertir las tragedias en rutina, estadística y espectáculo, aunque podría ser cualquiera de nosotros quien estuviera allí, entre los hierros y los cristales rotos.

Ya que no sabemos quedarnos sentados en una silla, como quería Pascal, al menos sería conveniente no correr tanto. Los accidentes de tráfico disminuirán cuando dejemos de pensar en la perfección tecnológica de los coches y, en cambio, pensemos en la gente que va dentro, con nuestra blanda piel, con la fragilidad de nuestros huesos, con nuestras limitaciones físicas y todo nuestro terror cuando estallan los cristales.