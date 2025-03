Contra el vicio del poder, la virtud de votar

Cada vez que introducimos una papeleta en una urna estamos concediendo a un candidato el beneficio de la duda: no tenemos ninguna seguridad de que ... cumplirá sus promesas de riqueza y felicidad, pero vamos a creer lo que nos promete.

Esa creencia es la que nos empuja a participar en las elecciones, y sin ella aumentaría la abstención.

Pero el beneficio de la duda hacia un político no supone un crédito incondicional y tengo la sensación de que ahora mismo está muy bajo. Todavía no ha comenzado la campaña electoral para las autonómicas y municipales del 28M, pero de momento hay en las calles un runrún de indiferencia y mucha pereza por acudir a las urnas, aunque no alcancen la de aquel cansino 2019 en que, además, se añadieron las elecciones europeas y se repitieron las generales, ¡cinco elecciones, cinco!, que acabaron con nuestra paciencia e hicieron aumentar el desafecto hacia la clase política por diferentes motivos:

Los muchos cambios de chaqueta de candidatos que ayer defendían una idea y hoy defienden otra, que ayer eran rivales bajo siglas diferentes y hoy se abrazan con campechanía de cofrades frotándose la espalda durante los abrazos.

Las dudas de muchos votantes que se preguntan para qué se necesitan tantos representantes municipales o autonómicos en lugares donde todo el mundo se conoce; o para qué una multitud de trescientos cincuenta diputados y doscientos ocho senadores, si a lo mejor bastaba con la mitad para gobernar el país con eficacia y sin debilitar los parlamentos ni las instituciones.

La percepción de que muchos políticos tienen ideas muy extrañas de las verdaderas cosas que a los ciudadanos de a pie nos hacen felices y de las que nos hacen desdichados; o de que se inmiscuyen demasiado en nuestras ideas personales y en nuestra vida privada y nos sermonean con demasiada frecuencia, como a menores de edad.

Las muchas inauguraciones que se acumulan en estas semanas finales de la legislatura, que, lejos de servir como ejemplos de gestión, aparecen como una pantalla para ocultarnos las promesas incumplidas durante cuatro años…

Todo eso, y más motivos que sabrá el lector, genera desconfianza y desencanto. Pero, sobre todo, desconfiamos del abuso del poder.

Se da por hecho que es la ideología quien determina las decisiones y comportamientos de nuestra vida, que actuamos según nuestras creencias y nuestros valores. Pero a menudo me pregunto si en realidad no es la vida quien determina nuestra ideología. Porque no se vive una década obedeciendo órdenes de un jefe tiránico sin que crezca en el corazón un sentimiento de rebeldía y un ansia de libertad; y, al contrario, no se vive impunemente una década ejerciendo el poder sin que vaya madurando en el poderoso la creencia de que puede mandar sobre todo el mundo en todo momento, en todos los temas y en todos los lugares. Montesquieu decía en sus 'Cartas persas' que la gente siempre defiende más sus costumbres que sus leyes. Y la costumbre del poder es enormemente adictiva, y para mantenerse en él no son pocos los truhanes que han incumplido las leyes.

El virus del Poder no afecta a todos los políticos, por supuesto, pero sólo unos pocos afectados ya son demasiado, sobre todo cuando corrompe a los mejores, a los primeros que se alistaron creyendo hacer el bien a su comunidad. Una vez en el sillón y empuñando la vara de ordeno y mando, convencidos de la bondad de la Causa y del Ideal al que sirven, los colocan por encima del individuo y comienzan a pensar que para el cumplimiento de su Misión bien merece la pena emplear algunos medios poco nobles. Si ellos mismos están haciendo sacrificios, por qué no imponérselos también a sus subordinados. La intemporalidad de la Idea bien merece la pena la anulación de valores temporales.

Hoy por hoy, contra el vicio del Poder no conocemos nada mejor que la virtud de las urnas, que son la mejor arma para poner coto a los abusos de un Poder ebrio de más poder en los ayuntamientos, en las autonomías, en España o en Europa. Más allá de los partidos políticos, de la lucha entre el PSOE y el PP por la hegemonía nacional, por conseguir los pecios de Ciudadanos, que languidece camino de su desaparición, por arañar votos de la división de Unidas Podemos y por resistir la guerra de guerrillas de los nacionalistas o de los pequeños partidos regionales, acudiendo a las urnas libramos una batalla más profunda por la defensa de la democracia, el mejor de los sistemas posibles, a pesar de sus imperfecciones.

Esta es la contradicción –entre el desencanto y la necesidad– que muchos perezosos sentimos en estas vísperas del dispendio de cartonajes colgados en las farolas y de megafonías por las rotondas repitiendo hasta el infinito su logomaquia de lemas, sin llegar al fondo de los asuntos. Al mismo tiempo que resistimos el impulso de apagar la radio, escépticos y desconfiados hacia las profecías, sabemos que las elecciones son imprescindibles para que la adicción hacia el escaño no empeore la situación política.