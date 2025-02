Si se confirma la tesis que sostienen la policía y los bomberos, la fuerte explosión en un piso de la calle Hernando de Soto, 1, en Badajoz, que hace unas semanas mató a su inquilino y a punto estuvo de llevarse más vidas por delante, ... se debió a un suicidio. La tragedia pone de manifiesto una vez más un problema hasta ahora en la penumbra. Desde que recuerdo, los medios de comunicación mantenían un enquistado silencio sobre los suicidios. Cuanto menos se hablara, mejor, a menos gente se le pasaría por la cabeza. Cuantas menos noticias, menos muertos.

Por eso ahora nos asombramos cuando se dan las estadísticas de suicidios. Incluso es probable que haya muchos más. Sin duda son todos los casos certificados, pero quizá no estén certificados todos los que son. Nadie duda cuando alguien se ha tomado dos cajas de somníferos, pero no está tan claro que no sean suicidios también los muchos muertos por accidentes de tráfico al saltar un coche por un barranco cuando el conductor iba solo. Quizá algunas explosiones de gas o inhalaciones por braseros consideradas accidentes sean en realidad actos voluntarios.

Ignoro cómo y por qué se fue imponiendo el ocultamiento. Probablemente fue para evitar el efecto contagio; o quizá por respeto al dolor de las familias afectadas; o porque el suicidio incomoda a toda la sociedad, nos alude de manera indirecta, vergonzante, como si de algún modo todos fuéramos responsables de esas muertes.

Tanto silencio, sin embargo, no parece que los haya impedido nunca. Intentar evitarlos mediante la ocultación es como atacar con aspirinas los síntomas de una enfermedad en lugar de luchar contra los virus que la provocan.

Y en los últimos años, esa tendencia al silencio está cambiando al mismo tiempo que comenzamos a hablar en voz alta de la salud mental y de la eutanasia, los otros dos tabúes enlutados, las otras dos ovejas negras en la prensa, que también nos generan incomodidad, porque no sabemos bien cómo abordarlas, con qué terapias, con qué recursos, con qué políticas. Con qué palabras.

No sé si este cambio de actitud viene provocado porque el suicidio ya no es solo cosa de ancianos y se ha convertido en una de las principales causas de muerte entre adolescentes y jóvenes. La muerte de alguien joven provoca un intenso desconsuelo, una gran incomprensión, y quizá a ellos sí se les pueda ayudar visibilizando el problema.

En cambio, si fuera por la literatura, el suicidio no estaría oculto. Siempre ha sido un tema fascinante para la escritura. Se han suicidado incontables personajes literarios, grandes y pequeños, en todos los idiomas y en todos los tiempos. Uno de los primeros monólogos interiores de la literatura es el de una suicida: Ana Karenina va contando al lector sus tormentos antes de arrojarse a las ruedas de un tren de carga. La novela de Goethe 'Las penas del joven Werther' corrió como la pólvora por toda Europa en el siglo XVIII, y digo como la pólvora por su poder destructivo, porque al leerla, centenares de jóvenes imitaron al protagonista y se pegaron un tiro en la cabeza, vestidos con el mismo chaleco de color amarillo, iniciando el llamado suicidio mímico.

Y también son incontables los escritores, pequeños y grandes, que acabaron con su vida, a veces manchando de sangre el manuscrito sobre el que escribían. Se suicidaron tantos, como si el oficio despertara algún impulso autodestructivo, que casi daría miedo pertenecer al gremio. Eligieron todos los medios posibles, pero estremece el número de víctimas que decidieron ahogarse. Y dentro del gremio, se suicidaron más los poetas que los novelistas.

Con noticias o sin ellas, no es fácil evitar el suicidio de alguien preso en el triste machihembrado depresión/suicidio, convencido de que es el dolor y solo el dolor lo que domina la existencia. ¿Qué hacer en un caso como el del inquilino de la calle Hernando de Soto, 1, Badajoz, que había amenazado con quitarse la vida una semana antes y tenía cuatro bombonas de butano repartidas por la casa? Con qué argumentos convencerlo de que la vida puede ser hermosa y puede regalarnos prodigios y enviarnos un email que ya no esperamos. Qué decirles a ancianos o a solitarios en la noche y solitarios en las mañanas, que han anulado el teléfono fijo porque ya nadie los llama; a quienes miran los retratos de familia de la que no queda nadie vivo o nadie cerca; a las adolescentes torturadas por la jauría de acosadores de turno; a los amantes repudiados por el fin del amor; a los desdeñados sin que sepan la causa del desdén, a los que ya no tienen fuerzas para seguir luchando contra una ordalía; a los enfermos con una dolencia incurable que solo puede aumentar el sufrimiento propio y ajeno; a los desterrados que no encuentran en ningún hemisferio un lugar de acogida; y hasta a los banqueros arruinados, con los clientes en la puerta del banco exigiendo su dinero…

Qué decir a quien le da menos miedo morir que no morir.

Lo cierto es que este es un artículo que uno no sabe bien cómo cerrar.