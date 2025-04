De Shakespeare a Kim Kardasian

También la moda tiene su rentrée en septiembre. Como los árboles, nos desprendemos de las fatigadas ropas y calzados del verano para sustituirlas por las ... novedades del otoño. El gremio del textil ya guglea los grandes desfiles y las pasarelas del lujo, que uno, partidario del torpe aliño indumentario del poeta, contempla con asombro y una sonrisa.

Acaso tenga mucha importancia esto de la vestimenta, pero una vida más interesada por lo que digan Carolina Herrera o Calvin Klein que por las lecciones de Montaigne o Cervantes me parecería un doloroso desperdicio. Otros tendrán otra opinión y cada cual llena su vida como quiere, pero me cuesta mucho colocar en el mismo nivel a Shakespeare que a Kim Kardashian, a Virginia Woolf que a Georgina Roríguez. Desde luego, yo escucharía con interés y aprovechamiento un consejo de Don Quijote o de Juan de Mairena, pero no encuentro una razón para llevar los pantalones pesqueros o arrastrados, la camisa con cuello o sin él, el abrigo holgado o ceñido, color pastel o ácido, liso o jaspeado sólo porque una multinacional con excedentes o una influencer decida lo que está o deja de estar de moda.

Y me pregunto de dónde procede ese impulso gregario de tantos seguidores que obedecen sus dictados, esa necesidad compulsiva de cambiar de atuendo, de sustituir aceleradamente un estilo por otro, de arrojar hoy al contenedor lo que ayer era fashion.

Las estrategias del mercado para estimular el consumo son muy eficaces, las adornan con modelos tops que miran a cámara y parecen decirnos: Si vistes como yo me visto, serás como yo soy. Y caemos en el señuelo, sin pensar que todo cambia ahora para volver mañana, que los jóvenes que hoy se ríen de los vestidos y cómicos peinados que llevaban sus padres serán a su vez, por sus peinados y vestidos, objeto de la risa de sus hijos.

No sé quién les otorga presunción de sabiduría a estos comodoros de la moda para indicarnos también cómo debe ser el físico ideal de mujer y de hombre. ¿Qué méritos han hecho para imponer esa tiranía de la delgadez exagerada, sobre todo en las modelos femeninas, como si sólo hubiera un tipo de belleza, cuando la belleza es multiforme, multicolor, multirracial, multipeso?

Entre la celulitis de las diosas de Rubens y la anorexia de la pasarela Cibeles hay una zona intermedia donde la belleza encuentra su mejor acomodo. Sin embargo, estos diseñadores lo basan todo en la balanza, desoyendo las leyes de la naturaleza al elegir maniquíes que parecen personal de riesgo, con problemas de salud. Como los dandis de Baudelaire, viven media vida delante de un espejo, pálidas y adustas, acaso con el malhumor del hambre cuando salen a cabalgar sobre las pasarelas de una forma un poco rara, impropia de los bípedos, con movimientos que no todos estamos de acuerdo en considerar armónicos. Sabido es que la gracia es la belleza en movimiento, y una y otra no siempre van de la mano.

Si alguna habilidad me concedió el azar, no fue la de interesarme por la vestimenta de mis contemporáneos. Pocas veces recuerdo, al alejarme de alguien, cómo iba vestido, aunque pueda recordar con precisión sus palabras, sus gestos, su actitud. De modo que sería la persona menos adecuada para abrir una tienda de ropa.

Aun con esa ignorancia, creo que la independencia también se muestra en no permitir que nadie le imponga a uno la forma de vestirse. Y por eso me gusta la gente que no es esclava de la moda, que prescinde del molde estético mayoritario y viste y calza como quiere y como se siente cómodo, con tacones o con sandalias franciscanas, con seda o con percal, con rastas o con pamela, sea frente a la tiranía de los diseñadores del glamur, sea frente a la uniformidad china de los regímenes totalitarios o a la aburrida regularidad de las chaquetas parlamentarias.

El éxito del mercado sería hacernos creer que, si vestimos como los/las modelos de las pasarelas, también nosotros seremos modelos, como si nuestra identidad dependiera de nuestra apariencia, como si la ropa no hubiera sido creada para cubrir el cuerpo, sino el cuerpo para sostener la ropa. Los mercaderes del lujo nos habrían ganado si cayéramos en la estupidez de pensar que no podemos ser felices si no llevamos la corbata de diseño o los vaqueros del último grito, si no calzamos unos determinados zapatos, si el cuello de nuestra camisa no tiene el tamaño que ellos digan o si no lleva impresa una marca determinada, productos que cambiarán dentro de unos meses para hacernos subir de nuevo a la noria del consumo y obligarnos a reconquistar la felicidad.

Viene todo esto a cuento porque hace unos días fui a un ruidoso centro comercial a comprar una camisa y la amable dependienta se empeñó en mostrarme el último grito de la camisería, cuyo precio era tan exorbitante como presuntuoso el adorno en el cuello.

–Es lo que se lleva ahora –me aseguró la vendedora–.

–Creo que me lo pensaré unos días antes de decidirme –le dije, dudando–.

–¡Pero entonces ya no se llevará! y abrió los brazos escandalizada.