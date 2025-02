Sartre y Camus contemplando la guerra

La historia no les permite dormir en paz y cada cierto tiempo, por diferentes motivos, vuelve el debate sobre las dos formas de desempeñar el ... compromiso en la literatura, representadas por Jean-Paul Sartre y Albert Camus, que reflejan de forma muy clara la diferencia entre un compromiso humanista con la dignidad del hombre y un compromiso disciplinario asociado a una ideología política. Hoy por hoy, Sartre ha perdido lectores; Camus los sigue ganando.

Sartre se convirtió en la imagen de la segunda opción: el severo mentor que a toque de corneta convoca a los lectores para su causa ideológica, el intelectual de guardia que indica el rumbo y la velocidad que debe llevar la sociedad, el pedagogo que reprende y adoctrina con ese viejo tufillo a autoritarismo, el ayatoloide que nos aporrea con sus arengas y jaculatorias, uno de 'esos enlutados moralistas', sustitutos de las antiguas jerarquías eclesiásticas y nobiliarias, que se colocan por encima de los demás y nos riñen por nuestras debilidades y flaquezas. Con una aguda inteligencia, aunque con esa hipermetropía ideológica que divisa las injusticias cometidas lejos, pero que no distingue las cometidas en su entorno, Sartre es el dueño de la piedra filosofal que presume de conocer lo que pasa en el mundo, convencido de que todo marcharía bien si le dejaran promulgar tres o cuatro leyes y abolir media docena. Es el vigilante insomne que, sin que nadie le haya votado para arrogarse tales atribuciones, desde su púlpito en las alturas alpinas se muestra en posesión de la verdad y decreta lo que está bien y lo que está mal, cómo se gestionan los parques, las alcantarillas, la iluminación de la ciudad, qué árboles hay que talar o plantar, qué permisos negar o conceder. De todo opina porque lo sabe todo, el número de huesos del esqueleto de los mamíferos, la lista de los reyes godos, los elementos del sistema periódico y los errores que se han cometido para que la historia de la humanidad sea tan sangrienta. Sartre es el ideólogo profesional que no sólo ocupa las portadas de prensa con sus declaraciones y proclamas, también decide qué se publica y qué se debe ocultar, y quién publica y quién no en la revista Les temps modernes que dirige, armado con las tijeras de circuncidar y estampando el sello entintado en rojo sobre el artículo disidente: CENSURÉ. En una ocasión en que discrepaban, Camus le respondió con una carta que comenzaba: 'Al señor Director'.

Leyendo alguna de sus manifestaciones de esa época, propias del predicador pelmazo y sin sentido del humor, y observando algunos de sus comportamientos, uno se pregunta adónde fue a parar aquel Sartre de 'El ser y la nada', 'La náusea' y 'El existencialismo es un humanismo' que defendía la libertad del hombre y su responsabilidad individual. Sartre olvidó el ser y se quedó con la nada.

Contra su actitud dominante, Camus muestra el compromiso independiente del creador que no acepta la colectivización y uniformidad de las ideas, que se opone a que el poder extienda sus tentáculos sobre el papel en el que escribe, sobre el lienzo que pinta, sobre la partitura que compone. Camus representa al creador que da la espalda al templo y al palacio, a la procesión y a la manifestación; que se aleja tanto del coro como de la asamblea, sin dejarse intimidar ni por la amenaza velada del poder ni por la amenaza estridente de la turba; que incluso cuestiona decisiones de los suyos, aunque, tras el armisticio no reciba prebendas ni reconocimiento. Camus incomodó a determinada derecha y a determinada izquierda, porque con la misma claridad y contundencia criticó la entrada de la España de la dictadura franquista en la Unesco y la tiranía de la Unión Soviética. En cambio, Sartre siempre calló sobre esta última, porque el ideólogo premia o condena al otro en función de su ideología, no en función de sus actos, y así disculpa y exonera al correligionario de los mismos hechos por los que censura y condena al oponente.

Camus, que no participaba de ninguna adoración totémica por el compromiso, escribe en Carnets 2: «Prefiero los hombres comprometidos a las literaturas comprometidas. Ya bastante es tener valor en la vida y talento en las obras […] Sí, los querría menos comprometidos en sus obras y un poco más en su vida cotidiana». Su responsabilidad se aplicaba a lo real, a lo cercano, y de ahí la ferocidad con que se le criticó por aquella famosa frase, malévolamente mutilada en la que parecía elegir a su madre antes que a la justicia, que pronunció en Suecia en 1957, tres días después de recibir el premio Nobel, en respuesta a un estudiante que le pedía apoyo para su Argelia natal en su lucha por independizarse de Francia. Su respuesta completa fue así: «En este momento se arrojan bombas contra los tranvías de Argel. Mi madre puede hallarse en uno de esos tranvías. Si eso es la justicia, prefiero a mi madre».

Leyendo y escuchando algunas de las cosas que hoy se dicen en España, ¡cuánto aburre la abundancia de Sartres y cuánto se echa de menos la voz de más Camus!