Quiero ser lo que viste en mí

Hace un par de meses, en la oscura y poco transitada rue Feliz Frégier, de Marsella, apareció una nueva pintura de Banksy, el misterioso y ... escurridizo artista a quien algunos llaman grafitero. Para llegar hasta ella caminando desde el Vieux Port conviene atravesar el barrio de Les Catalans, con su pequeña playa y sus curiosísimos herrajes junto a los umbrales de las puertas, que los marselleses han conservado con un excelente criterio histórico y cuya utilidad el viajero perplejo no adivina hasta que alguien le indica que servían antiguamente para limpiarse el barro o la bosta de las suelas de los zapatos.

El barrio, además, trae a la memoria 'El conde de Montecristo', la impresionante historia de Alejandro Dumas sobre un inocente traicionado y condenado sin juicio y sin culpa por las trampas y acusaciones de unos rivales en cuestiones económicas y amorosas.

Como no encuentro la pintura, pregunto por ella a una pareja de mediana edad que se dispone a entrar en un edificio. Me miran, me indican el lugar, a unas decenas de metros, y comentan con desdén:

–Ce n'est pas très intéressant.

Nada más cierto. El grafiti es puro Banksy, en la forma y en el fondo. Dibujado a ras de suelo, como casi todos los suyos, en su empeño por mezclarse con la gente que pasa, muestra una vez más su prodigioso talento para que nos hablen los objetos, sacados de su contexto habitual: un globo, un ramo de flores, un columpio. No hay en él nada desgarrador, ni colores estridentes, ni imágenes intensas. Al contrario, todo parece tranquilo y naíf, pero algo vibra poderosamente allí dentro. Casi de la altura de un hombre, en blanco y negro, la pintura muestra la sombra de un vulgar bolardo metálico, un objeto que nadie advierte si no tropieza con él, sobre el que, sin embargo, se ha fijado la inquisitiva mirada de Banksy, como si le diera voz: «También los bolardos tenemos derecho a hablar».

El bolardo proyecta sobre el muro su sombra, que se convierte en un faro que emite luz y, puesto que la oscura calle Felix Frégier forma un falso túnel con arcadas frente a los altos farallones de Saint-Lambert, no podría haber elegido un lugar mejor para ubicarlo. Marsella no tiene la fama luminosa de otras ciudades del Mediterráneo y aunque esta calle está cerca de la Corniche, no hay locales comerciales y por aquí no caminarán nunca Paris Hilton ni Georgina Rodríguez. Esta pintura tiene a otras personas como destinatarias.

Dada la clandestinidad, el silencio y la invisibilidad con que Banksy actúa, no puede haber tardado mucho en pintarla, posiblemente menos de una hora. Sin embargo, la rapidez no ha impedido su perfecta ejecución, sin ningún detalle incompleto. Da la impresión de que Banksy sigue en plena forma y de que va a seguir haciendo de las suyas, coherente con sus ideas de siempre y fiel a esa decisión visionaria de buscar para sus creaciones un soporte efímero que cualquiera podría borrar, manipular o destrozar, cuando podría enriquecerse vendiendo su obra a los museos. Es tan grande su capacidad para sorprender que solo falta que este artista tan urbano aparezca algún día con una nueva pieza en un bosque. Me atrevería a decir que no hay ninguna idea a la que no sepa inventarle la imagen adecuada.

Sobre el dibujo del faro hay una frase en letras blancas: «I WANT TO BE WHAT YOU SAW IN ME» (Quiero ser lo que viste en mí), que sugiere que el artista ha pasado del mensaje social al mensaje personal, aunque lo personal también es social en este caso. Ignoro si la frase es del propio Banksy o está sacada de algún libro, de una novela o de un poemario. La he buscado en Google y no encuentro ninguna otra referencia.

Quien más quien menos, en algún momento de su vida, ha tenido la creencia de que merece una vida mejor de la que lleva, que le permita desarrollar unas capacidades que su entorno no sabe valorar. Banksy alude a esa esperanza.

El bolardo hablante parece decir: «Solo soy una pieza anodina del mobiliario urbano, como otras muchas de la calle. No llamo la atención, no me distingo especialmente y la gente pasa a mi lado sin verme, va y viene, quizá se apoyan en mí un momento si están cansados, pero se alejan pronto. Sujeto al asfalto, sin medios para moverme, estoy a merced de los elementos, el sol, la lluvia, el frío. Cumplo una humilde función ciudadana, la de proteger el espacio de los viandantes de la invasión de los vehículos, por lo que he recibido más de un golpe. A veces alguien me maldice o me da una patada si le estorbo en sus prisas o tropieza conmigo. Algunos perros orinan sobre mis pantorrillas. Y sin embargo, tú has visto en mí a otra persona. En lugar de ignorarme o de criticar mis limitaciones, en lugar de repetirme que toda mi vida carece de méritos, tú has descubierto mis potencialidades. Me has arrancado del cemento y me has llevado a la orilla del mar, has sacado lo mejor de mí y me has hecho crecer y emitir una luz que hasta encontrarte no sabía que podía emitir».