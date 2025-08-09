HOY - Diario con noticias y última hora de Extremadura

Secciones

Servicios

Destacamos

Borrar
¿Qué ha pasado este sábado 9 de agosto en Extremadura?
Ilustración: E.F.
Tribunas

Quiero ser lo que viste en mí

Eugenio Fuentes

Sábado, 9 de agosto 2025, 23:14

Hace un par de meses, en la oscura y poco transitada rue Feliz Frégier, de Marsella, apareció una nueva pintura de Banksy, el misterioso y ... escurridizo artista a quien algunos llaman grafitero. Para llegar hasta ella caminando desde el Vieux Port conviene atravesar el barrio de Les Catalans, con su pequeña playa y sus curiosísimos herrajes junto a los umbrales de las puertas, que los marselleses han conservado con un excelente criterio histórico y cuya utilidad el viajero perplejo no adivina hasta que alguien le indica que servían antiguamente para limpiarse el barro o la bosta de las suelas de los zapatos.

Este contenido es exclusivo para suscriptores

Publicidad

Top 50
  1. 1 Ingresada en UCI una niña de 4 años al sufrir un trauma craneoencefálico en un accidente de tráfico
  2. 2

    Un brote de chikungunya infecta a más de 7.000 personas en China y dispara las alarmas en el mundo
  3. 3 Un ciclista ingresa en la UCI tras caerse por colisionar con otro en Alange
  4. 4 Detenido el concejal de Fiestas de Catarroja por agresión sexual a un menor
  5. 5 El Corte Inglés cerrará la tienda Sfera de la calle Segura Otaño en Badajoz
  6. 6

    Agenex busca a 9.000 extremeños que no cobran el bono social térmico porque no saben que pueden
  7. 7

    Una empresa cacereña, en la trama de fraude fiscal por la que ha sido condenado Imanol Arias
  8. 8 Desactivan el nivel 1 de peligrosidad en la reactivación del incendio en Aldea del Cano
  9. 9 Rescatan a dos hombres heridos tras sendos accidentes en dos gargantas del Valle del Jerte
  10. 10

    Exculpan al SES del intento de suicidio de un paciente en el Puente Real de Badajoz

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Comentar es una ventaja exclusiva para suscriptores

Suscríbete

¿Ya eres suscriptor?

Inicia sesión
Espacios grises

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

hoy Quiero ser lo que viste en mí

Quiero ser lo que viste en mí