Periodismo y novela

Nadie duda ya de que el periodismo es un género más entre los otros géneros. Si en el pasado los reporteros estaban en un escalafón ... poco prestigioso de la escritura, si eran considerados el proletariado de las letras frente a la burguesía de los novelistas, la aristocracia de la poesía o los bohemios del teatro, ese tópico ya ha quedado rancio y carcomido. Tras la estela de Larra, Julio Camba, Chaves Nogales o Francisco Umbral, hoy día la escritura periodística en España tiene un nivel similar al de cualquier otra modalidad literaria.

A debatir la naturaleza del periodismo y sus relaciones con los demás géneros se ha dedicado una buena parte de las charlas y debates del Festival Internacional de Literatura en Español que hoy termina. Durante diez días, alternando entre autores de fuera y autores de Extremadura, actividades literarias de diferente formato y con diferentes atractivos se han desarrollado en distintas poblaciones de la región, sobre todo en Zafra y en Trujillo.

Parece innecesario recordar que no hay jerarquía de géneros literarios, que no hay géneros buenos o malos, sino libros buenos y libros malos. No es el género lo que determina la calidad literaria, sino lo que un escritor hace con él, del mismo modo que no es su raza, sexo, edad, peso, estatura o condición social de cada persona lo que la califica, sino lo que cada persona hace con su naturaleza. Cada cual puede tener preferencia por una u otra forma de escritura, y yo la siento desde siempre por la poesía, pero sólo es eso, una preferencia personal, no una categoría literaria. Sería absurdo despreciar 'Guerra y paz' por ser una novela histórica, los 'Ensayos' de Montaigne por ser ensayos, o las manriqueñas 'Coplas a la muerte de su padre' porque tengan la tristeza poética de los cantos fúnebres.

En cuanto a las relaciones entre el periodismo y la narrativa, en los debates de la FILE hubo unanimidad en que el primero sólo puede contar lo que ocurre y en que la narrativa da cabida a la fantasía, pero que ambos exigen el mismo rigor, esfuerzo y belleza de estilo. La estética es la salsa que consigue el maridaje entre los dos géneros, es el puente que facilita el paso de un estilo magnetofónico a un estilo poético. Y no faltan en la prensa redactores que unen las dos orillas incluso cuando informan sobre las resoluciones más crudas de un consejo de ministros. Lo que no es poco vista la elocuencia de algunas carteras.

Dicho esto, creo que históricamente el periodismo debe más a la novela que la novela al periodismo, y que si de las páginas de prensa desaparecieran las columnas, tribunas y crónicas escritas por narradores, su mutilación sería mayor que si de la narrativa se eliminaran las novelas escritas por reporteros.

El periodismo ha ido a rebufo de la novela. Las vanguardias y la experimentación del siglo XX nacieron en la poesía y en la narrativa, no en la prensa, cuyos lectores no acogen las novedades con el mismo agrado con que lo hace un lector de novela. Quieren que la columna sea como siempre y aparezca en el lugar donde se ha acostumbrado a encontrarla.

De hecho, el Nuevo Periodismo estadounidense de los años 60, que contribuyó a que la prensa se codeara con otros géneros, no era sino un rechazo de esas nuevas técnicas de vanguardia para volver al realismo puro y duro del siglo XIX. Su principal adalid, Tom Wolfe, aconsejaba tomar de la novela realista los diálogos de los personajes, la organización en escenas, las descripciones del entorno, la simbología de determinados objetos o las preguntas al entrevistado sobre sus sentimientos y emociones.

Considero que vivimos entre dos necesidades, tan sustanciales la una como la otra: la necesidad de conocer la realidad objetiva y la necesidad de que nos cuenten ficciones. Son muy distintas, pero al mismo tiempo complementarias. Nuestra percepción del mundo no sería completa sin la satisfacción de cualquiera de ellas. El periodismo, mediante el relato del acontecer cotidiano, evidente, empírico y tangible; la narrativa, desde su acercamiento a las regiones ocultas de la realidad, a las más opacas y misteriosas, menos mensurables. La realidad del mundo actual es tan compleja y cambia a un ritmo tan vertiginoso que la prensa, obligada a seguirla con la lengua fuera para ofrecernos el relato de esas transformaciones, no puede explicarla sin la ayuda de la literatura.

En las hemerotecas están registrados todos los acontecimientos del sangriento siglo XX, pero acaso sea 'El proceso', de Kafka, el libro que mejor ilumina todas sus atrocidades, las muertes de millones de seres humanos inocentes condenados no por sus actos, sino por su identidad.

Aunque soy un apasionado de la escritura periodística, mis novelas no se nutren del periodismo ni en su origen ni en su desarrollo. Ni extraigo temas de la prensa, ni utilizo sus técnicas. Tampoco me interesan las páginas de sucesos y crueldades. Si la parte de mi narrativa calificada como policiaca se hubiera inspirado en las noticias, habría tenido que ser lector de El Caso antes que del HOY.