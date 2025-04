La orquídea y el forraje

Si hoy es 12 de enero de 2025, ya están cumpliendo 25 años los primeros bebés que nacieron en el 2000. Y hace dos semanas, ... cuando aún resonaban las campanadas de fin de año, nació en Plasencia Marco Antonio, que los cumplirá en 2050.

Una generación sucede a otra cada cinco lustros y este 2025 que comienza da la bienvenida a la segunda generación del siglo XXI. ¡Qué rápido va todo y qué difícil es hacer previsiones sobre el futuro! Nadie sabe lo que ocurrirá mañana, pero entre tantos deseos de felicidad que hemos leído durante estos días en la prensa, también se ha repetido una sombría amenaza, una pesadilla después de Navidad: voces autorizadas de científicos y expertos de todas las ideologías aseguran que en dos o tres generaciones habrá cambiado la humanidad tal como ahora la conocemos. A finales de siglo, nos dicen, nuestra naturaleza biológica ya no será como la actual y la generación que ahora toma el relevo será la protagonista del cambio… si antes no estalla una guerra nuclear, si el cambio climático no lo desguaza todo o si no nos aniquila un asteroide.

Después de unos años de tanteo y de aprendizaje, la Inteligencia Artificial (AI) al fin ha acelerado, está adquiriendo velocidad de crucero y tomando las riendas de muchas labores informativas, científicas, médicas, industriales, artísticas. Los tiempos en los que Kaspárov podía ganar una partida de ajedrez al superordenador Deep Blue han quedado muy atrás y ahora cualquier maquinita que cabe en la palma de la mano da jaque mate al mejor jugador del mundo.

Pero con la misma insistencia con que los científicos anuncian las ventajas de la gran revolución tecnológica, también nos advierten de la necesidad de controlarla y de no desdeñar sus amenazas, sus peligros: cuanto más inteligentes sean las máquinas, quizá más torpes nos volvamos nosotros.

La AI nos facilitará muchas tareas (incluso la de gobernar, según José Mota, ja) y nos proporcionará comodidades, pero entre ellas no estará la de relajar la vigilancia. Corremos el riesgo de que nos coja desprevenidos. En las peores pesadillas, podría llegar un día en que la AI, creyéndose tan lista y tan sobrada como un adolescente vanidoso, deje de pedirnos opinión sobre lo que hace o deja de hacer y tome decisiones por sí misma más allá de los límites marcados.

Y ya sabemos que las máquinas pueden pensar, sí. La duda es si pueden tener pensamientos malvados. Si es verdad que todo lo aprenden de la inteligencia humana, y si entre los humanos no ha faltado nunca un componente de maldad, ¿también lo pueden haber adquirido?

Espoleada por esta AI generativa, la ciencia avanza tanto que la gran revolución consistirá en crear a la vuelta de cincuenta años nuevos seres híbridos, mitad orgánicos mitad tecnológicos. Los niños nacidos ahora mismo conocerán y tendrán que convivir con nuevas formas de vida posthumana, si pueden llamarse así. La tecnología se fundirá con la biología, el chip se integrará en la célula y el silicio convivirá con el carbono del que procedemos.

Para bien o para mal, ellos tomarán el relevo de la imperfecta y maravillosa raza humana, lo cual no sé si considerarlo un sueño o una pesadilla. En sus manos estará lo que sea de nosotros, lo que será de ellos. Como la AI aprende de la experiencia y se mejora a sí misma, copiando aquí y allá como urracas sin pagar derechos de autor, habrá aprendido también a corregir sus propios errores, a repararse a sí misma cuando algo no le funcione, de modo que no necesitarán llamar a un humano para resetearse, para modificar un simple chip que se le haya quedado obsoleto.

Pero los espectaculares avances que se auguran no llegarán a todo el mundo por igual. Tras agrios debates éticos y sociales entre los partidarios de la barra libre, de la privatización y comercialización del genoma (la eugenesia racista, las Big Pharma, las empresas que aspiran a patentar genes) y los opositores que piden su regulación universal (los organismos internacionales), finalmente nadie podrá impedir que se cumpla el axioma: en ciencia, todo lo que puede hacerse termina haciéndose.

Si ganan los primeros, la desigualdad entre ricos y pobres seguirá creciendo hasta provocar una fractura entre dos 'especies' distintas. Por un lado, la de los privilegiados con un genoma modificado para eliminar riesgos y secuencias defectuosas de ADN, con componentes biónicos incorporados para ser más fuertes, más sanos, más longevos, inmunes a las enfermedades y blindados contra la aparición de nuevos virus, con un mayor desarrollo del cerebro y una capacidad mental aumentada. Por otro, la de los pobres, débiles, envejecidos y limitados por su cuenta bancaria, por su salud y por su biología orgánica. Una especie perfeccionada que impone las reglas del juego, dueña de los latifundios genéticos, de los recursos y del poder, y una especie vasalla a su servicio. Una nueva raza biónica y la antigua raza biológica: los tigres y las gacelas, los tiburones y las sardinas, las orquídeas y el forraje.