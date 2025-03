Oigo decir que una buena parte de los espectadores que llenaban las salas de cine para ver 'Oppenheimer' se aburrieron durante la última hora de ... la proyección tanto como me aburrí yo.

En sus tres horas de metraje hay dos películas. La primera, dedicada al relato biográfico antes que al relato político, la que narra los inicios de J. Robert Oppenheimer como investigador y la aventura científica que condujo a la invención de la bomba atómica, es una apasionante historia en la que incluso los difíciles conceptos de física nuclear resultan interesantes. A ese interés contribuye la estupenda interpretación de Cillian Murphy, cuya mirada fija, presa de su obsesión científica, apenas parpadea en toda la película.

En cambio, la última parte, la del 'juicio' al padre de la bomba atómica, es un tedioso añadido que ni aporta emoción al relato ni profundidad a los personajes y que desperdicia una oportunidad magnífica para hurgar en las dudas y remordimientos del protagonista tras las explosiones en Hiroshima y Nagasaki, la almendra de la historia que su director no subo abrir. Tampoco desarrolla otros temas apenas esbozados, como el de los avances paralelos de la física y de las vanguardias artísticas, pues una y otras descubrieron al mismo tiempo que bajo la realidad aparente existe otra forma de organizar la vida.

En 1939, Albert Einstein escribió a Roosevelt una carta advirtiéndole de que científicos de la Alemania nazi habían logrado la fisión del átomo de uranio y que solo era una cuestión de tiempo que utilizaran militarmente ese conocimiento. Einstein pedía que los estadounidenses se adelantaran. Roosevelt puso a Oppenheimer al frente del proyecto Manhattan, que culminó con éxito la construcción de la Gran Bomba. Pero años después de ser arrojadas sobre las dos ciudades japonesas, Oppenheimer se pregunta si los científicos habían cometido un «pecado» al emprender la construcción de un arma capaz de destruir toda la vida orgánica sobre la Tierra.

Desde entonces, cada vez que ha aparecido una nueva arma han vuelto a surgir las mismas dudas. Cuando en los años sesenta, en plena guerra de Vietnam, se impulsó la investigación de virus que pudieran ser utilizados como armas de guerra, para llegar adonde no llegaba el napalm, un millón de voces alertó del enorme peligro que suponía la manipulación genética de virus que pudieran escapar de una probeta y provocar una pandemia mundial, un temor que hace tres años alimentó la conspiranoia con la covid-19 y la teoría de su creación en un laboratorio chino.

Hoy estamos inmersos en un gran debate sobre la manipulación de nuestros cromosomas para evitar enfermedades transmisibles de padres a hijos y para mejorar nuestra vida biológica, lo cual es el primer paso para sustituir a los seres humanos tal como ahora mismo nos conocemos.

Uno, que no tiene nada de gurú y se ha equivocado mil veces, se atreve a vaticinar que antes de morir habrá conocido la noticia del nacimiento del primer bebé manipulado genéticamente. Y que antes de 2058 en algún laboratorio se habrá creado una nueva variación del ser humano. El tiempo lo dirá.

En todos estos casos las dudas son inevitables. ¿No corremos un riesgo excesivo al experimentar con avances que no estamos seguros de poder controlar, como en la balada de Goethe, de la que hablé en estas mismas páginas hace quince días? En la película, ese mismo tema se repite dos veces en diálogos: «Con demasiada inconsciencia levantamos una piedra sin pensar en la serpiente que se esconde debajo».

No siempre es necesario probar algo para conocerlo si no estamos seguros de su inocuidad. No se necesita meterse en vena un chute de fentanilo para saber que es una droga letal. Y eso no significa alinearse en ese ecologismo conservador, neoludita, que impregna con un aura de sospecha todo adelanto científico, que critica el uso de la vitrocerámica en la cocina y reivindica el horno de leña, que está bien para la barbacoa de los domingos, sí, pero no para quien tiene que cocinar cuando llega a casa después de ocho horas de trabajo.

Aunque las amenazas de la bomba atómica o de los virus siguen ahí, en el año 2023 es la inteligencia artificial (AI) el mayor peligro de los avances tecnológicos. Y quizá no haya un Oppenheimer que advierta de sus riesgos. A todos los informáticos implicados en su desarrollo habría que exigirles previamente un juramento hipocrático de que la máquina inteligente que están perfeccionando solo será utilizada para defender la vida y evitar el dolor de los humanos, garantizando que no tomará por sí misma ninguna iniciativa contra su creador, como un Frankenstein desbocado, fuera de control, que va deshojando margaritas y arrojando niñas a los estanques.

Con la criatura de Mary Shelley, con HAL y con Roy Batty la literatura y el cine han fantaseado con robots inteligentes que aspiran a protagonizar su propia historia, programados para repararse a sí mismos y que se rebelan contra su aniquilación porque en algún rincón de sus circuitos ha nacido el instinto más indomable y poderoso, el de supervivencia.