A los museos

Uno va a un museo por las mismas razones por las que viaja, es decir, para volver a mirar con atención, de manera distinta a ... como miramos por la calle en nuestro entorno; para asombrarnos con la nueva perspectiva de un paisaje o de un objeto conocido, pero presentados bajo otra luz y otra organización que no podíamos imaginar; para desencadenar unos estímulos apagados por lo cotidiano y para comprobar hasta qué punto el mundo es sorprendente para quien sabe verlo.

Al entrar en un museo, llegamos con las pupilas expectantes, con ganas de ver todo lo expuesto, una selección de lo más hermoso que a través de los siglos crearon los mejores de nosotros en su paso por la tierra, los genios que ven lo que a los demás nos pasa inadvertido. Y al principio avanzamos despacio, abiertos a la admiración y a la sorpresa, fijándonos detenidamente en cada pieza, leyendo los nombres de los autores, los títulos de las obras, las fechas, deslumbrados al pasar de una sala repleta de obras de arte a otra sala igualmente repleta.

Pero según vamos desfilando ante creaciones que exigen toda nuestra atención, nos vamos fatigando física y mentalmente, y nuestras pupilas y neuronas van perdiendo poco a poco su capacidad de observación y retención. Porque, ¿cuántos cuadros podemos ver en detalle, con pleno placer y aprovechamiento, sin sentirnos aplastados o aturdidos por la fatiga ocular y mental? ¿Veinte?, ¿treinta? ¿Tal vez cincuenta? No tenemos aptitudes —o al menos yo no las tengo, ¡pobre de mí!— para aprehender y asimilar en dos o tres horas varios siglos de pintura.

Y así, poco a poco desfilamos cada vez más deprisa por las salas y permanecemos menos tiempo ante cada cuadro o escultura, aunque estemos ante obras de mayor calidad que las primeras que contemplamos. Incluso puede que, rendidos, lo abandonemos sin haber visto sus mejores piezas.

Fue hacia el cambio de siglo, en torno al año 2000, cuando se dijo que cada día se abría un museo en Europa con las más variopintas colecciones: museo del calzado de tacón, de la empanada gallega, del tambor, de la Semana Santa, de cualquier escritor o artista local… Con el fin de atraer visitantes, cada ciudad ponía en pie el suyo con algo peculiar de su patrimonio o con alguna invención, desde los más espirituales (del aroma, en Burgos), a los escatológicos (del orinal de Ciudad Rodrigo, o del falo, en Reikiavik).

La modernidad ha fragmentado la estética en mil categorías diferentes. Las nueve musas de la antigüedad ya son nueve mil en el siglo XXI. El aluvión de nuevos soportes y materiales ha superado la exclusividad de la piedra y la madera. En las últimas décadas, procedimientos como el cine o la fotografía o el mundo infinito de lo digital han desencadenado un aluvión de nuevas formas artísticas y, como consecuencia, la necesidad de nuevos museos para alojarlas, porque ya no caben en los edificios que contienen las artes antiguas. Desde que Marcel Duchamp dijo, al presentar su urinario-fuente, que cualquier objeto podía ser arte, abría la puerta a la expansión infinita de lo artístico.

De acuerdo, de acuerdo, quizá haya demasiados museos, como si el mundo se estuviera museificando. Y en algunos de ellos yo no entraría nunca, como en los museos de cera. Me dan grima la imitación de personajes famosos, en la que siempre hay algo que falla, el tono cerúleo de los rostros, que a mí me parece cadavérico, cuando el arte, al contrario, consiste en dotar de vida al modelo para hacerlo eterno y salvarlo de la erosión del tiempo, como bien sabían los reyes antiguos, que contrataban a los mejores pintores para sus retratos.

Quizá haya demasiados museos con demasiadas colas, demasiado ruido, demasiados visitantes que solo buscan el cuadro hiperfamoso como decorado en el que hacerse un selfie.

Quizá haya demasiados museos llenos de sarcófagos y muerte, pero hay otros excelentes que reflejan la vida y, entonces, es la vida de fuera lo que parece ciencia ficción, comedia, postureo. Hay museos con obras maestras que se graban en la retina y perduran en la memoria más tiempo que las imágenes fugaces y banales de la postmodernidad, de las prisas de las calles, del ajetreo de los mercados. Hay tanta belleza concentrada en edificios que, ya de por sí, son obras de arte que se convierten en refugios contra la fealdad y el griterío de fuera. Allí dentro cuidan lo mejor que hemos hecho, que es lo mismo que decir que cuidan de nosotros. En ellos se cobijan creaciones que despiertan emociones más intensas que los trampantojos de las plazas y que los espectáculos parlamentarios. Los colores de algunos lienzos despiertan más sentimientos que los colores de una bandera y los fragmentos de una vasija de barro en la que bebió un neandertal explica la sed mejor que el botellín universal que no recordará nadie. Un pedazo de mármol inmóvil de la estatua de una muchacha griega transmite más vida que la agitada vida de plástico de una influencer que ahora mismo chisporrotea en millones de pantallas del mundo entero.