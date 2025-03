Un grupo de turistas españoles paseaba por la parte antigua de Cáceres y, en un respiro en la fatigosa Cuesta de la Compañía, una de ... las componentes decidió entrar en la Fundación Mercedes Calles mientras el grupo descansaba. Ojeó la planta baja y subió a las otras dos, donde se colgaba una exposición con obras de Picasso, Miró y Dalí. Sin embargo, sólo estuvo dentro un par de minutos. Llegó, miró, salió. Al volver a la calle y ver que su grupo se disponía a entrar de forma más calmada, recuperada la respiración, la pionera les dijo:

–No hace falta que entréis, sólo hay cuadros.

No sé qué más esperaba encontrar la señora dentro de la Mercedes Calles además de las obras de Picasso, Miró y Dalí, con suficiente calidad para disfrutar con ellas. Quizá la visitante, confundida por la connotación benéfica de la palabra 'fundación', esperaba una cata de vinos o de comidas autóctonas, o una muestra gratuita de abalorios y garambainas Recuerdo de Cáceres.

Establecida su sentencia, subió enérgica las escaleras de San Jorge y pidió que la siguieran, dejando al grupo sin la posibilidad de disfrutar de una excelente exposición, ante los ojos asombrados de este escribidor, que tanto disfruta en los museos.

Por fortuna, he visitado museos de todo tipo con curiosidad, placer y aprovechamiento, algunos de ellos una y otra vez, sin cansarme de ver sus fondos o para contemplar sus exposiciones temporales, y he pasado dentro momentos inspiradores y fascinantes. He estado en macromuseos tan atiborrados de selfistas que impedían ver los cuadros, en pequeños museos provinciales con las salas desiertas, sin vigilancia de ningún tipo, y en otros donde los guardias de seguridad no me perdían de vista, como si sospecharan que llevaba un martillo escondido en la manga y quisiera destrozar alguna pieza. Aunque casi siempre me he encontrado con guías y empleados amables y solícitos. En una ocasión, vi cómo un visitante, un anciano fatigado, se sentaba en una peana para una escultura y uno de los guías se acercó a él y, en lugar de ordenarle que se levantara, primero le preguntó si se encontraba mal y luego, amablemente, se ofreció a acompañarlo a la zona de descanso.

Un museo es un remanso de paz donde contemplar lo más hermoso que ha producido el hombre en siglos anteriores, o lo más significativo de cómo era la vida antiguamente. Los museos han salvado de la destrucción de la intemperie tesoros incalculables que ahora podemos contemplar tantas veces como queramos, lo que no sucede en el museo de la vida que es la naturaleza, donde a menudo la belleza es explosiva y efímera.

He tenido la suerte de visitar una buena parte de las mejores pinacotecas procurando, a pesar de las multitudes, que el vistazo no se impusiera sobre la contemplación. También algunas casas de escritores muertos, como la de José Saramago, en Lanzarote, que es una casa-museo que mantiene abierta y viva Pilar del Río, la viuda del escritor, y no un altar con velas. Y museos religiosos ubicados en catedrales, en iglesias o en palacios episcopales, que son como relicarios donde se guardan piezas sacras para favorecer la religión, aportadas por el pueblo de los fieles a lo largo de los siglos. Por eso no entiendo que haya que pagar en ellos una entrada cara. Y museos de arte moderno y arquitectura vanguardista que desde la fachada nos sugieren lo que vamos a encontrar dentro. Y esforzados museos municipales con un poco de todo y donde el visitante extrae una certera panorámica de la historia local.

Y con el mismo agrado recuerdo una visita al peculiar museo de las Bodegas Mocén, en Rueda –con retrato de la tertulia de Juan Benet–, que otra al Museo de Ciencias de Munich, donde se reproduce ante los visitantes el mismo experimento que Faraday hizo en su jaula, y donde hasta el más profano en conocimientos científicos sale seducido por lo que allí ha visto. O una visita más al Reina Sofía, donde me encontré con una de esas guías que aman tanto su trabajo que el museo parece suyo. O al museo Tavera, de Toledo, o al privilegio del Helga de Alvear y del Vostell, separados en Cáceres por muy pocos kilómetros.

En todos ellos no se necesita conocer el idioma para entender lo que sus obras proponen, aunque se trate de un país extranjero. Allí dentro, he ido a mi aire, deteniéndome ante la piezas que me interesaban, o pasando ante otras que no me atraían, sin ningún gregarismo. Si se va en compañía, conviene que nadie tenga prisas, que no te impongan un ritmo ni una limitación de tiempo; que te cuenten cosas, pero no demasiadas para no influir en tus criterios.

Dentro de un museo toca mirar y callar, aunque uno sienta impulsos de cerrar los ojos y –a veces– gritar de admiración ante lo que ve, lo mejor del talento de nuestros congéneres del pasado o de ahora mismo, y de gratitud por permitirnos la contemplación de sus obras.

Al salir a la calle, por el contrario, uno siente deseos de recomendar su visita a los viandantes, de decirles que entren, que están llenos de cuadros, sea el 18 de mayo o sea cualquier día del año.