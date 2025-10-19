Mágico Ambroz

La Real Academia Española está dudando si incorporar al Diccionario la palabra 'petricor', adaptación de la inglesa 'petrichor', un término creado a partir de dos ... etimologías griegas, 'petros' (piedra) e 'icor' (sangre de los dioses). El petricor es el olor que desprende la tierra al recibir las primeras lluvias al final del verano. Para ser apreciado, exige un olfato distinto al de la primavera, que sepa valorar los matices del humo y de la humedad de octubre tanto como valoró los perfumes de mayo.

Este año, en el norte de Extremadura el otoño no huele solo a frutos secos, a leña, a la descomposición de las hojas caídas en el bosque, a los aceitosos aromas vegetales del subsuelo. Este año, de la parte alta de la sierra baja un olor a quemado, a chamusquina, que no terminará de desaparecer hasta que no lo barra el olor del hielo o de la nieve.

El otoño concede un trato preferente a las montañas con árboles de hoja caduca, les da las habitaciones con mejores vistas, acceso directo a las zonas restringidas, paso libre a las terrazas desde donde se columbra más alto y más lejos.

Por eso el otoño es la mejor época para conocer y recorrer la sierra y el valle del Ambroz, cuando el dilatado castañar decide romper con la monotonía verde del verano y antes de que llegue la monotonía gris de los inviernos. El otoño, asesino y necesario, causante de miles de pequeñas muertes, arranca las hojas agotadas y agostadas por el ingente trabajo que han hecho desde marzo. Después de haberse pasado toda la primavera y el verano tronco arriba y tronco abajo, cargada con agua y sales minerales para alimentar hojas y frutos y para facilitar escondites para los nidos de los pájaros, la savia se ha rendido y se va a descansar al subsuelo. En octubre, el bosque todavía conserva el follaje, hasta que, avanzado noviembre, temeroso de la carga de lluvia o nieve con que puede aplastarlo el invierno, se apresura a soltar peso para estar más libre y hacer menos resistencia a los elementos, como el soldado que suelta lastre al cruzar un territorio hostil. Los castaños, los robles, los tímidos abedules entran en huelga de brazos caídos y dejan caer el follaje para recordarnos, de paso, que el tiempo vuela y que tampoco nosotros somos inmortales.

Y el sol, arrepentido porque hace un par de meses nos soltaba puñetazos de calor en la cabeza, ahora nos besa las mejillas con sus oxidados labios y cae amarillo sobre las amarillas hojas, del color del yodo y casi de su mismo olor acre.

El otoño es la estación preferida de este escribidor, aunque hay gente a quien no le gusta, pues anuncia el fin de las vacaciones y de las algarabías del verano, la carencia de luz, la brevedad de los días, un tiempo de oscuridad, lluvia y frío. Muchos están de acuerdo con aquella irónica afirmación del maniático Hercules Poirot, a quien 'no le hacían mucha gracia los árboles en ningún momento: tenían la desagradable y desordenada costumbre de dejar caer las hojas'.

Ahora que el verano ha quedado atrás, autodestruido a fuerza de calor después del brutal incendio que arrasó la parte alta de la sierra, donde crecían los arbustos del frío, los piornos y retamas, hasta que ya no quedó nada que quemar, valoramos todo lo que se salvó en el último momento por la heroica intervención de los medios contra el fuego.

Por fortuna, el ancho cinturón verde que rodea los pueblos, el bosque de robles y castaños, más longevos que el hombre, pudo ser protegido y salió incólume, de modo que se puede caminar por él sin sentir en la lengua un regusto a carbones y sin que las chirucas se manchen de ceniza. Apenas sin transición, donde terminan las poblaciones comienza el bosque, que enseguida trepa montaña arriba, hasta una zona herida por el fuego, pero no destruida. Y donde termina el bosque, comienza el silencio, el suelo abrasado por las llamas, que también nos da una lección para comprender que la naturaleza no es invulnerable y que hay que protegerla.

El incendio ha dejado sus secuelas, pero estas primeras lluvias que ya asoman son como una pomada mágica, como el hipérico casero y natural que viene a cicatrizar las llagas. El agua, que durante el verano sonó con la única melodía de las piscinas naturales, en otoño multiplica sus voces: la voz cantarina de los arroyos, la más profunda de los ríos, el cotorreo de las gotas sobre los charcos, los borboteos infantiles de los manantiales. Las gargantas, los arroyos y el Ambroz correrán un poco negros con los primeros chaparrones, pero no tardarán en lavar las rocas del cauce.

Es viejo este río, son viejas las montañas y es viejo el sol, pero en la próxima primavera serán jóvenes los árboles que broten y, al cabo de un tiempo, todo volverá a ser como antes. Aquí la naturaleza tiene fuerza y, a menos que caigamos en las prisas y en la tentación de plantar palmeras de plástico y castaños de aluminio, se irá recuperando, bosque tras bosque. La lluvia podrá más que las cenizas y al viejo Pinajarro, ahora ennegrecido, volverán a crecerle las guedejas blancas.