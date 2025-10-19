HOY - Diario con noticias y última hora de Extremadura

Mágico Ambroz

Eugenio Fuentes

Domingo, 19 de octubre 2025, 02:00

La Real Academia Española está dudando si incorporar al Diccionario la palabra 'petricor', adaptación de la inglesa 'petrichor', un término creado a partir de dos ... etimologías griegas, 'petros' (piedra) e 'icor' (sangre de los dioses). El petricor es el olor que desprende la tierra al recibir las primeras lluvias al final del verano. Para ser apreciado, exige un olfato distinto al de la primavera, que sepa valorar los matices del humo y de la humedad de octubre tanto como valoró los perfumes de mayo.

