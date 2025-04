Ya se fue el invierno que nunca estuvo aquí, un inviernillo bienqueda que solo ha soltado unos breves ramalazos de frío. Con su marcha, da ... la impresión de que el Ártico se va alejando más y que su debilitado soplo ya no puede llegar hasta aquí abajo, hasta esta península que se va descolgando hacia África, cada año más teñida con colores cálidos en los mapas del clima.

Dice la AEMET que ha sido el invierno más templado desde que se mide la temperatura (1961), y confirma así nuestra experiencia: no hemos visto charcos de agua helada crujiendo bajo las suelas de nuestros zapatos, ni los tejados blancos de una escarcha que no alcanza a derretir un sol tapado por las nubes, ni a los chivirrilatos acudiendo al colegio con guantes y gorros, incapaces de controlar el castañeteo de los dientes.

El cambio climático no se evidencia solo en que haga mucho calor en verano. También se demuestra en que no hace frío en enero, en que se están acabando los inviernos helados de la infancia, los inviernos de cielos de color cemento que arrojaban nevadas de verdad y no se limitaban a la nieve de plástico de los pisapapeles; cuando había que poner un guion delante del número para escribir en grados una temperatura que por la madrugada solo podían resistir los lobos; cuando el frío hacía más carnosas las verduras de invierno, el repollo, la coliflor, la escarola, y, de paso, mataba los huevos de pulgones, arañas y picudos y luchaba contra las plagas, de modo que evitaba el uso de tantos venenos como ahora contaminan los campos y los ríos. En estos meses no nos han azotado rachas turbulentas del glacial viento del norte, ni hemos tenido que recurrir a la rasqueta para quitar el hielo del parabrisas del coche para ir al trabajo por la mañana, ni nos han dolido las encías al respirar por la boca, como cuando en verano comemos un helado.

No ha hecho frío, pero ha llovido mucho, al menos por esta parte de la península, de modo que el invierno se ha marchado arrastrando sus pies embarrados por la tierra que retumba de verde. A Extremadura han llegado abundantes borrascas entrando por Huelva, que son las que de verdad dejan litros. Las nubes del suroeste chocan contra los balcones de Gredos, no pueden superarlos y descargan agua abundante sobre el norte de Cáceres.

Otras veces han sido las nubes portuguesas las que han cruzado la frontera, sin aparecer a traición ni con tormentas de piedra. Y entre unas y otras, primero han llenado las charcas, luego los pequeños pantanos para agua de boca y, al fin, han nutrido los torrentes de arroyos, riberas y ríos hasta llegar a los grandes embalses. La Vera, los valles del Ambroz y del Jerte, las Hurdes y Sierra de Gata se felicitan al ver los nudos del agua en las gargantas, los ríos hinchados bajo los puentes, que levantan las cejas de piedra extrañados de tanto caudal.

El invierno nunca estuvo aquí y de repente ya está aquí la primavera, una primavera adolescente aún, pero que ya nos está adelantando por la izquierda, en esta rápida carrera que es la vida en la que el tiempo cada vez va más rápido y nosotros vamos cada vez más lentos. Por su velocidad, la primavera es la estación preferida de los jóvenes. Para que llegue la preferida de los niños faltan tres meses, y luego tres meses más para que llegue la estación preferida de los adultos. A la última, al negro y oscuro invierno, lo quiere poca gente.

Pero mientras llega, en lugar de tumbarse frente al televisor, fosilizando la columna vertebral y quemando retina ante el ordenador, con los ojos llenos de arena, el viajero sale a caminar por las orillas del Alagón, que tan bien conoce. Los larguiruchos chopos desenroscan sus yemas y comienzan a desplegar las hojas tiernas, casi transparentes, de un verde feliz, festivo, muy claro. La primavera ha aflojado los torniquetes de los troncos y la savia corre árboles arriba inundándolos de sangre. Entre los juncos canta contento el ranerío

Ya es primavera, sí, una primavera excepcional, tiempo de abundancia. Ya hay flores en los prados, y aunque son flores humildes y sin olor –margaritas, campanillas, achicoria, diente de león-, carentes del esplendor, el boato y los perfumes de la gran floración de mayo, dan al campo un colorido alegre y variado. Ya están soltando pólenes a toneladas, las mariposas se emborrachan por el simple acto de volar entre ellas y se les desbocan las hormonas. El aire se ha llenado de caramelos y las golosas abejas, con los hombros cargados hacia sus colmenas, lloran de felicidad.

Todavía hoy es marzo, pero enseguida será abril y luego mayo y llegará el calor de junio y ya no será tan agradable este paseo. Mientras tanto, ¡qué grato caminar este día por el campo con tu perro, al que acaso le quedan tus mismos años de vida, espigar un manojo de espárragos trigueros antes de que se conviertan en espinos, refrescar tu boca con el sabor agreste de las acederas, abrir los pulmones a la brisa y recuperar, mirando el horizonte, los ojos fatigados por la tinta negra de las letras!