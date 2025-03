En uno de esos programas de televisión que se nutren de reportajes gastronómicos, emitidos una hora antes de la cena o la comida, como para ... despertarnos el apetito, un chef nos contaba a los espectadores la manera correcta de freír un huevo. Cogía un huevo entre el pulgar y el índice, lo mostraba a la cámara y nos decía: 'Se coge lo que es el huevo'. Hacía una pausa pedagógica, nos miraba para asegurarse de que lo habíamos entendido bien, señalaba la sartén con el aceite sobre la placa y añadía: 'Se casca y se echa despacio en lo que es la sartén'.

Y no es que el cocinero fuera un filósofo y hablara en términos de jerga metafísica y sartriana del ser en sí y el ser para sí, sino que alargaba innecesariamente el lenguaje porque creía que así resultaba más trascendente su receta y la fritura del huevo más correcta.

Ese repetido 'lo que es' es la última plaga lingüística que rechina en todos los ámbitos y lugares, gastronómicos, políticos y deportivos, por esa tendencia a alargar las frases y a hinchar las palabras, como si el lenguaje florido hiciera más trascendente el mensaje. El tic lo he oído en boca de una camarera indicándonos dónde debíamos sentarnos: 'Allí, en aquella mesa, en lo que es la sombra, y tenéis en la mesa lo que es la carta', pero también en boca de un consejero autonómico de Sanidad. Hasta una corresponsal tan experimentada como Mavi Doñate, que se expresa con tanta perfección, dijo en un telediario mientras informaba sobre los altercados en París: 'Estamos ante lo que es la casa del alcalde de…'. Y en la Ser, en el noticiario deportivo de las 3, oímos a Pacojó: 'le contamos lo que es las noticias'.

Cualquiera puede cometer un desliz lingüístico, motivo por el que algunos escritores huyen de manifestaciones públicas, porque puedes ser un gran orador, pero un día cometes un error de bulto y eso se recordará siempre y se repicará mil veces en las redes sociales. Lo grave es la insistencia en el error.

Y hablando del chef que cogía lo que es el huevo y se casca en lo que es la sartén, me viene a la memoria una anécdota que me sucedió en una librería donde fui a comprar las 'Metamorfosis', de Ovidio. Por dos veces se lo pedí al librero, pronunciando bien el plural, y por dos veces me respondió que yo estaba equivocado, que 'La metamorfosis' era de Kaska.

La otra plaga lingüística de moda que hiere y rechina en los oídos, cada día más extendida, es la de usar el masculino de los demostrativos ante nombres que comienzan con a tónica, faltando así a una elemental regla lingüística. Este error también campa a sus anchas y en voz alta por los terrenos deportivos, que una y otra vez repiten «este área», «ese área» ante millones de oyentes, en lugar de los correctos «esta, esa área». Pero más dañino me parece escuchar en boca de representantes políticos, científicos y hasta profesores los horribles «este agua», «este aula», en lugar de usar el femenino acorde al género del sustantivo al que acompañan.

Con ese uso incorrecto asistí a una anécdota en la barra de un bar donde una cliente repitió varias veces «este agua de Cáceres», hablando de su mal sabor, a lo que un profesor que la escuchaba, sin atreverse a corregirla directamente, replicó alabando las virtudes deportivas del Steaua de Bucarest.

Otra cosa bien distinta a estos tics perezosos y malsonantes son las erratas.

Las erratas casi siempre ensucian el texto, dificultan la concentración del lector, que va tropezando en ellas y alteran el placer de la lectura.

Sin embargo, hay ocasiones en que las erratas mejoran lo escrito. En una novela donde ponía «el silencio del mudo», mis ojos diplopes leyeron «el silencio del mundo» y me pareció que todo cobraba más sentido y trascendencia, porque pasaba de hablar de una anécdota local a la angustia global. Y en otra ocasión, las imágenes que sugerían «el horno de su cintura» eran más expresivas que las del original «en torno de su cintura».

Yo mismo escribí en estas mismas páginas un artículo, 'Avisperos', que hablaba de los que zumban venenosos en las redes sociales. Solo cuando lo vi publicado en el papel y ya era tarde para modificarlo advertí que hubiera quedado mejor si hubiera escrito 'Avisperros'.

Y en otra ocasión iba a escribir 'altavoces' y algo desobedeció en mi cabeza y dio a los dedos la orden de que escribieran 'alzavoces' y me pareció que también mejoraba la frase, porque ya no se trataba solo de elevar el volumen de los bafles, sino que añadía el significado de alzar la voz de quienes siempre habían estado en silencio y silenciados.

Claro que también hay erratas letales. En un recital poético oí cómo un participante declamaba un verso de Gimferrer: 'Si pierdo la memoria, qué pereza'. Y se quedó tan pancho y perezoso en lo alto de la tribuna. Pero este escribidor, fiel lector de poesía, casualmente recordaba ese magistral verso, que en realidad decía 'Si pierdo la memoria, qué pureza'. Y con el cambio de una letra el recitador asesinó la literatura. Así de pequeña es a veces la distancia entre el genio y el aburrimiento.