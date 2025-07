Sobre la culpa política y sobre Pedro Sánchez

Apenas cinco meses después del fin de la Segunda Guerra Mundial, Alemania también comenzó su reconstrucción en filosofía. En enero de 1946, Karl Jaspers dictó ... unas conferencias en la Universidad de Heidelberg sobre la cuestión de 'la culpa y la responsabilidad política en Alemania', un tema más que oportuno en aquel momento. Por acción u omisión, una parte mayoritaria del pueblo alemán había apoyado el régimen nazi y tenía que ordenar el conflicto moral heredado de aquella barbarie. Con el país destrozado y el suelo saturado de sangre, vencido militarmente y hasta humillado por las potencias que ocupaban su territorio y elegían a sus gobernantes, reducido a su mínimo y partido en dos mitades, una de ellas gestionada por la Unión Soviética, la otra por los aliados occidentales, las conferencias culminaron en el libro 'El problema de la culpa', que ahora tengo entre las manos y cuyo mensaje me parece que sigue vigente.

Esa es una de las diferencias entre Alemania y España. Allí, el primer congreso importante en una universidad después de la guerra se dedicó a analizar su culpa como pueblo, y aquí, si hubo algún congreso parecido, acaso fuera para justificar las condenas.

En su meditada exposición, Jaspers distingue cuatro tipos de culpa: la penal, la política, la moral y la metafísica. Con culpa penal se refiere a los delitos concretos, objetivables y establecidos en los códigos de leyes previas a su conculcación. La culpa política afecta a la acción de los gobernantes, pero también se extiende a los ciudadanos que han elegido o votado a esos dirigentes políticos o han apoyado un determinado régimen delictivo. La culpa moral incide en la conciencia individual de cada persona. Y la culpa metafísica, más vaga de concretar, pertenece al terreno filosófico o religioso e intenta definir la responsabilidad del hombre como especie. Sobre la culpa penal deciden los jueces. Sobre la culpa moral y la culpa metafísica, la conciencia de cada cual. Y sobre la culpa política terminan decidiendo los votos en las elecciones… si es que antes no la han asumido los gobernantes.

Creo que la lectura de 'El problema de la culpa' resulta muy esclarecedora en la situación actual del Gobierno español, vapuleado por las imputaciones de corrupción de Koldo, Ábalos y Cerdán.

Sobre el primer tipo de culpa, la penal, ya está actuando la justicia para determinar el alcance y la gravedad de los hechos de los acusados, que, si son condenados, recibirán un castigo proporcional a sus delitos, aunque ellos no reconozcan ninguna culpa, como está ocurriendo hasta ahora. Sobre su culpa moral, sería un atrevimiento ponerse a hablar aquí y ahora. Que se encarguen de hacerlo tertulianos y predicadores. Y sobre la culpa política, sostiene Jaspers: «La culpa política conlleva responsabilidad y, como consecuencia de ello, reparación y además la pérdida o limitación del poder y de los derechos políticos».

Si Pedro Sánchez hubiera leído estas razones de Karl Jaspers, posiblemente habría dimitido. Incluso sin tener ninguna participación ni beneficio en los hechos penales del trío, al menos consideraría si es culpable políticamente por no haberse enterado de lo que hacían a su alrededor unos políticos a los que él había elegido, elogiado y elevado hasta la cumbre del partido. Además de pedir disculpas, tal vez habría asumido su responsabilidad política… si viviera en un país como Alemania, donde sí leen a Jaspers, quizá porque ya se han acostumbrado a escuchar y apreciar a los filósofos desde el siglo XVIII, desde que Kant escribió en 'Sobre la paz perpetua': «No es de esperar que los reyes filosofen o que los filósofos sean reyes; tampoco es deseable, ya que la posesión del poder corrompe inevitablemente el libre juicio de la razón. Pero que los reyes […] no hagan desaparecer o enmudecer a la clase de los filósofos, sino que los dejen hablar públicamente […] es indispensable para la aclaración de sus asuntos».

En Alemania, un Pedro Sánchez habría asumido su responsabilidad política, que quedaría saldada con su dimisión personal, máxime cuando ese paso atrás no habría representado necesariamente un cambio político ni una caída del gobierno del PSOE, según las reacciones de la mayoría de los partidos que lo sostienen, que de ningún modo están dispuestos a dejar que gobierne un PP aliado con Vox. Incluso puede que algunos de sus socios vieran con agrado ese cambio de presidente, no de partido.

No sé cuánto habrá influido en su decisión personal de aferrarse al cargo el propio ejercicio del poder, esa sensación afrodisiaca que genera el ordeno y mando incluso en las cosas más cotidianas. Yo creo que el poder engancha, que engancha que a uno lo llamen señor presidente o señoría y que todos se callen cuando hable, que no tenga que hacer cola para entrar en ningún sitio, que no sepa el precio del café que se toma, que haya siempre un sillón reservado a su nombre en la primera fila, un chófer esperando en la puerta y un guardia de seguridad a sus espaldas.