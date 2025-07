Un artículo que no quiero escribir

S i hay un tema del que uno no quiere escribir en los veranos es el de los incendios. Da mucha pereza dedicar un artículo ... al fuego cuando se podría escribir sobre las vacaciones, los viajes, la playa o la montaña, la verbena del pueblo o el concierto urbano. Da pereza volver a los temores de aquellos viejos anuncios: 'Cuando el monte se quema, algo tuyo se quema'.

Y supongo que tampoco los lectores disfrutan con esa lectura. Así que quienes no gustan del tema o no creen en el cambio climático pueden pasar esta página o pantalla… Y quienes sí creen quizá no necesiten leerla.

Pero resulta inevitable comentar las noticias sobre los incendios que llevamos padeciendo este verano en Extremadura, en España, en la Europa del Sur y también en la del Norte. Aunque no quieras, el fuego se cruza contigo, se hace presente aquí y allá, te ronda por uno u otro lado. Está uno tumbado en el sofá, leyendo a Ian McEwan, y lo distrae el sordo bordoneo de una avioneta: otro monte que arde.

Hace unas semanas, viniendo en coche de Madrid, al atardecer, con el aire acondicionado, me choqué a la altura de Plasenzuela con la dehesa negra y humeante a ambos lados de la autovía y a lo lejos, en el cielo, las avionetas y helicópteros recortados contra la luz del sol. Lo que no había era ningún pájaro. Los bomberos habían controlado el fuego, pero todavía se veían hilachas de humo y llamas aisladas de alguna encina seca que aún seguía ardiendo. A otras se les notaba la piel desollada por los latigazos de las llamas y casi se apreciaba su terror por no poder huir de la parrilla, su desesperación por no poder desprenderse del suelo y salir corriendo sobre sus raíces. Durante varios kilómetros la sensación fue desoladora en la autovía con el alquitrán calilente y en la vieja Nacional V que uno ha recorrido tantas veces en bicicleta.

Y desde entonces no ha habido día en que no surgieran nuevos incendios, con los heroicos servicios de extinción corriendo a apagarlos de un sitio a otro.

Incendios, siempre los ha habido y en todas partes, pero en los últimos años son más feroces porque ahora están exacerbados por el cambio climático. Ya no se trata solo de luchar contra un pirómano que no controla la fascinación que le produce el fuego, ni contra un rayo que cae sobre una encina seca, ni contra el descuido de un agricultor que quema unos rastrojos o el de unos excursionistas a quienes se les va de las manos una barbacoa o no apagan bien la colilla de un cigarrillo.

Ahora el enemigo es mucho más brutal y poderoso, es el mismo clima que arde, recalentado por la mano del hombre. Hemos lanzado tanto fuego hacia el cielo que ahora las pavesas nos caen sobre la cabeza y nos chamuscan el pelo y nos abrasan la cara.

Es el mismo cambio climático que ha aumentado la temperatura del planeta -sí, ya está aquí, no hemos sabido evitarlo- y que en la primavera llena de pulgón los avellanos del jardín desde la base del tronco a la última rama de la copa; que a las bíblicas hojas de la parra le genera verrugas producidas por un hongo; que pudre el corazón de los tomates del huerto si no los inundamos de azufre. Y que nos impide, en fin, tener una fruta, una verdura comestible si antes no les aplicamos una capa de veneno que quién sabe qué consecuencias nos provocará con el paso del tiempo. Esto es lo que nos espera para los próximos años, dado el aumento de temperatura global del planeta, en buena parte debido a la procrastinación climática de todos los gobiernos en la lucha contra el incremento insoportable de CO2 en la atmósfera y el incumplimiento de todos los acuerdos firmados en las ¡30 Cumbres del Clima! organizadas en vano por la ONU. El problema es enorme y no puede afrontarse solo con retenes de bomberos. Los bomberos son necesarios, pero no son suficientes. La solución no está solo en contratar más brigadas contraincendios, sino en un cambio de mentalidad más ambicioso, donde el cambio climático se incorpore a las causas del fuego. Mientras no asumamos que una chimenea en China, en la India o en Estados Unidos bombeando carbono favorece un incendio en Badajoz o en Tarragona, todos los esfuerzos locales serán parches. Necesarios, sí, pero parches. El problema del clima es universal y también aquí se cumple el efecto mariposa: el batir de unas alas en China puede provocar un huracán en el Caribe.

Se oye decir a algunos negativistas que el calentamiento está en nuestra cabeza, porque somos cada día más blandengues y quejicas y menos resistentes a los vaivenes de la naturaleza. Pero nací en 1958, antes de la llegada de los aires acondicionados, y por estas tierras sabemos distinguir lo que es el calor y lo que es el fuego.

Y lo que está ocurriendo en los últimos años no es normal Nos estamos acostumbrando a batir récords de temperaturas altas, que es la peor costumbre que podíamos adquirir, como la rana que va soportando grado a grado el creciente calor de la cazuela y, cuando se da cuenta el agua ya ha comenzado a hervir, ya es demasiado tarde para escapar.