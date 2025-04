Gorriones en Dubái

Lo primero del cambio climático es la bofetada de calor. Luego vienen las sequías, los pantanos reducidos a charcas y los aguaceros destructores, los récords ... de bochornos incendiarios por toda la geografía, sin permitir un refugio, la desaparición de los glaciares y el derretimiento de los casquetes polares, que no sirve para nada porque su agua no regará los desiertos, solo inundará las ciudades de costa.

No hay cambio climático del frío. Y eso lo saben bien en Dubái, donde se celebra la actual Cumbre del Clima. La ciudad de Dubái no existiría sin aire acondicionado. Sin aire acondicionado no existirían su alucinante arquitectura, su turismo, su comercio, su vida.

Los Emiratos Árabes fichan a golpe de talonario a grandes futbolistas a punto del retiro, acogen a reyes exiliados poco honorables que incomodan en sus países y se rigen por leyes intolerantes y retrógradas. Sus emires forrados de petrodólares ensucian cielo y tierra viajando en aviones privados y limusinas. Y a pesar de todo, me parece una buena noticia que ahora se interesen por el clima y contribuyan a su cuidado, aunque solo sea por la ejemplaridad a que está obligado el anfitrión.

Que la COP28 se celebre en Dubái es una oportunidad para que el mensaje rebote hacia los países menos implicados en la reducción de gases de efecto invernadero y es una forma de gritar urbi et orbi –ya que el papa Francisco no asistirá por sus problemas respiratorios– que el cambio climático es responsabilidad de todas las naciones, no solo del primer mundo. Desde los desiertos de Arabia también se debe luchar contra el gran problema universal: que la Tierra no se puede permitir la quema de todo el petróleo y el carbón que guarda en sus entrañas sin que sus humos nos asfixien. Que sólo se acaba con el humo apagando el fuego.

No enfriaremos la temperatura si solo Occidente se llena de paneles solares y molinos eólicos en los tejados y en los cerros, si por cada chimenea que aquí se apaga se encienden dos en China o en la India o en los países emergentes que aprietan para incorporarse al desarrollo industrial.

Como sufrimos en la piel los interminables bochornos, cada vez hay menos gente que duda del calentamiento global y solo unos pocos afirman todavía que todo eso son ecomilongas. Día a día comprobamos que no se trata solo de uno de esos ciclos de excesivas lluvias o sequías excesivas con que la propia naturaleza termina corrigiendo sus propios desequilibrios, sino de un aumento constante y sostenido de las temperaturas contra el que no hay plan B. O se ataja ya o arderemos por combustión espontánea.

El gorrión es un pájaro común, no especialmente apreciado por su canto ni por su belleza. En 1958 Mao Zedong, empeñado en el utópico Gran Salto Adelante, decidió eliminar a todos los gorriones de China acusándolos de comerse el grano de los sembrados de los campesinos hambrientos. Mao tenía buena intención, pero estaba equivocado al considerar que los gorriones eran una plaga. Los exterminaron con los métodos más peregrinos y crueles, les dispararon, destrozaron sus nidos y huevos, los acosaron, pero sobre todo los envenenaron.

Como consecuencia, aparecieron las verdaderas plagas de langostas y de otros insectos, que antes eran controladas de forma natural por los gorriones, los pardales de nuestra infancia. Como consecuencia, China sufrió una mayor hambruna que acabó con varios millones de muertos por inanición. Poco después tuvieron que importar gorriones para que los salvaran de las dañinas langostas.

Mucha gente por todo el planeta está llevando a cabo esta misma defensa, manifestándose en contra de los matagorriones de todas las Chinas, porque el tiempo ha dejado de ser un tema de conversación aburrido al que se recurría en los ascensores cuando no se encontraba nada que decir. Ahora nos interesa de verdad lo que está pasando y hasta escuchamos las razones de los negacionistas del calentamiento global. Que llueva o que no, que haga calor o frío se ha vuelto un asunto actual y polémico.

La historia de los gorriones de la China volverá a resonar en todos los idiomas entre los rascacielos de Dubái, en una cumbre trascendente para proteger un clima herido que ya no soporta más malos humos. Y habrá que escuchar los discursos de los despachos refrigerados y también las voces de las calles ardientes, y cumplir luego las promesas que allí se hagan, porque la naturaleza no se resignará y reivindicará su poder para que la escuchemos. Y en caso de sordera, nos enviará plagas de langosta.

Hasta la Ilustración se aceptaba que había que obedecer los dictados de la naturaleza, porque era más fuerte que el hombre y no se podía luchar contra ella. A partir de la Ilustración, la modernidad intentó dominarla, sin advertir que ese dominio implicaba el riesgo de su destrucción.

Hoy sabemos que la única alternativa es aliarse con ella para aprovechar su oxígeno, sus aguas, sus vientos, sin imponerle nuestra tiranía. Pues no es cierto que la destrucción tenga que ser el precio del progreso.