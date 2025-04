Esta noche juega España los octavos, el cuarto de los siete partidos que debe ganar para ser campeona de la Eurocopa de fútbol. Es probable ... que superemos a Georgia y pasemos a la siguiente ronda, donde nos esperaría Alemania si se cumplen las previsiones (entrego estos artículos los jueves). Llegado el caso, lo de Alemania ya será otra historia. Siempre es un equipo difícil de vencer, ordenado, sólido, de arquitectura militar y hormigonera, sin los bandazos ciclotímicos de otras selecciones y muy fuerte físicamente, sobre todo ahora que cuentan con la adrenalina del anfitrión, con el pundonor de quien juega en su barrio. El fútbol de Alemania no siempre es admirable, pero siempre es temible.

Contra ellos, imagino un partido muy físico, agobiante, agotador, agónico. La selección española tendrá que hacer un esfuerzo extra para contener su empuje, no le bastará solo con su técnica.

Hoy día, ningún equipo puede llegar a nada sin una extraordinaria condición física. Viendo transmisiones de partidos antiguos, sorprende la lentitud y se aprecia que la fuerza y la rapidez de los jugadores son los aspectos en los que más ha evolucionado el fútbol moderno. Un equipo actual normalito, con atletas entrenados desde niños en las academias, con una alta especialización en cada parcela del campo, golearía al mejor equipo de hace cincuenta años, con futbolistas que habían aprendido a regatear en las calles.

En la escultura 'El pensador' (1881), de Rodin, llama la atención la actitud de profunda concentración del pensador. Tiene los nudillos de la mano entre los dientes, la cabeza inclinada hacia delante, la mirada fija en el suelo para que nada lo distraiga. Pero no es un hombre débil, flojo, desmadejado. Al contrario, sorprende su desnuda musculación, el poderoso deltoides, el ancho cuello, los perfilados abdominales, los gemelos en tensión.

Los tiempos estaban cambiando en 1881 y quince años después de que Rodin tallara los músculos de su Pensador se celebraron los primeros juegos olímpicos de la modernidad. Frente a la imagen anterior del artista, la del poeta pálido y tuberculoso del Romanticismo, Rodin lanza un nuevo mensaje: la inmovilidad, la concentración y el sosiego son necesarios para el pensamiento, sí, pero también ayudan una buena condición física y un buen tono muscular. El Pensador piensa mejor cuando tiene energía. De hecho, resulta difícil escribir este mismo artículo cuando se está físicamente cansado, el cansancio también afecta a las neuronas, impregna la prosa de un tono administrativo, acumula renglones como si acumulara trienios y le quita profundidad al pensamiento, como la falta de oxígeno le quita profundidad al buscador de perlas.

Algo parecido ocurre con el fútbol: la condición atlética fortifica y perfecciona la habilidad técnica.

Ya sé que a muchas personas no les gusta el deporte ni como espectáculo ni como práctica. Lo consideran un modo de alienación social y un suicidio para el espíritu. Piensan que correr es algo propio de los caballos, que saltar es condición de los canguros y que una pelota es una diversión adecuada para los perros. Y no faltan opiniones que presentan a los deportistas como brutos, simples y únicamente obsesionados por el triunfo cuando tantas desgracias hay en el mundo por las que preocuparse.

Quizá deberían echarle otro vistazo a 'El pensador'. Somos muchos los que disfrutamos de lo lindo contemplando las victorias y hasta las derrotas de nuestro equipo favorito, del tenista que admiramos o de la selección nacional, quizá porque el deporte nos sirve de terapia y olvidamos las penas cuando gritamos ¡Gol! Hay algo sedante en los enormes tifos que los hinchas despliegan por las gradas, en la fe con que corean sus salomas, en la espectacular arquitectura de los estadios, en la vibración de un himno cantado a capela por cien mil gargantas o en la ola que da la vuelta a todo el graderío.

Este escribidor, sin ser un forofo, a menudo por las noches ve un rato en la tele las noticias deportivas mientras la mente se relaja de los trabajos y tensiones del día. Y otras veces veo en YouTube los resúmenes de algún partido de mi equipo, siempre que sea de la Champions, la Liga no me interesa tanto. Y sé que no soy el único, porque el deporte es el prozac más consumido.

No sé si para bien o para mal, tengo la impresión de que cada vez hay más gente de todas las edades, de toda condición, de todos los sexos, a quienes les interesa el deporte: en una celebración familiar te encuentras a una adolescente con la camiseta del Málaga y en la cafetería de los domingos a un jubilado que aburre a los clientes con un discurso sobre el partido del día anterior. No hay más que ver estos días de la selección las calles semivacías de peatones y escuchar el volumen alto de los televisores dentro de las casas.

Por hoy ya son suficientes las horas entre libros y esta noche, a las nueve, estaremos ante una pantalla viendo el partido Georgia-España, a la espera de que la selección dé un paso más hacia Berlín.