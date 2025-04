Si el buen Larra volviera del limbo de los suicidas para escribir una crónica sobre las actuales dificultades de un ciudadano español ante un trámite ... administrativo, no sería muy diferente la sensación de desaliento, de cansancio, de pérdida de tiempo que destilaba su artículo 'Vuelva usted mañana'. Esta España que lucha a bastonazos entre lo digital y lo analógico, que intenta pasar de la nada al todo en unas horas, en uno de sus habituales toques de rebato, no es tan distinta de la España «exagerada e hiperbólica» del siglo XIX. Pero ahora son los contestadores automáticos, los ordenadores y los sistemas digitales los obstáculos que antes eran unos funcionarios que se comportaban como señores feudales.

Desde hace décadas, la Unión Europea viene impulsando la digitalización en las administraciones públicas para agilizar su funcionamiento. Pero aquí no habíamos hecho caso, íbamos retrasados y de pronto, para evitar más multas, en 2015 se aprueba la Ley del Procedimiento Administrativo. Sobre el papel, resulta una ley modernizadora destinada a evitar algo tan absurdo como tener que entregar en cada ventanilla la misma fotocopia del DNI que ya habías entregado cien veces antes, o rellenar formularios con los mismos datos que ya habías cumplimentado en mil impresos iguales.

Como consecuencia de esa norma, comenzaron las reducciones de plantilla de funcionarios que atendían al público, en una forma brusca de empujarnos hacia el aprendizaje y el manejo de las nuevas tecnologías.

En esas estábamos cuando llegó la pandemia y, con el mejor propósito, se prohibieron las colas y las aglomeraciones en los edificios públicos y se obligó, ahora sí, a la cita previa y a la gestión por internet.

La población más joven y tecnológica se adaptó mal que bien a la exigencia. Sin embargo, mucha gente sin preparación digital y, lo más grave, sin lugar adonde acudir para prepararnos, fuimos expulsados del sistema. Muchos ciudadanos nos vimos incapacitados para alcanzar ese dominio, sin medios ni conocimientos para procurarnos un aprendizaje que la administración cargó sobre nuestras espaldas. El afán modernizador con la tecnología no fue acompañado por un afán educativo y nos dejaron solos ante el peligro: ahí están las pantallas, a ver cómo os las apañáis con ellas.

Si hace tres años la cita previa se instaló en todos los organismos para combatir la pandemia, pasada la pandemia la cita previa no desapareció, había llegado para quedarse. Una norma excepcional se mantuvo cuando desapareció la situación excepcional que la había provocado, como un invitado que, acogido en una casa durante una tormenta mortal, sigue allí alojado cuando el cielo escampa.

Y muchos ciudadanos que antes acudíamos a una oficina, aunque tuviéramos que esperar en una cola, ahora nos desesperamos llamando a teléfonos que nadie descuelga, o que conducen a un callejón sin salida o a un laberinto que sería cómico si no fuera desesperante, o tecleando ante una pantalla muda, o intentando establecer un diálogo con una máquina que no sirve como interlocutor. El sistema informático es tan complejo y ofrece tantas puertas diferentes –certificado digital, DNI electrónico, clave pin y permanente y móvil, certificado software– que uno no sabe a cuál llamar y se vuelve loco ante la panoplia de claves y contraseñas. Para rizar el rizo de la dificultad, no todas las autofirmas electrónicas válidas en una comunidad autónoma son válidas en la comunidad vecina… Evidentemente, hay algo que no funciona en todo esto: no puede ser que una cuarta parte de los españoles seamos inútiles o idiotas.

Se da la paradoja de que, para resolver un trámite, se ha pasado a exigirnos dos trámites. El primero, para conseguir la cita a través de una máquina que a menudo no responde o tarda una eternidad. El triste y genial Fígaro titularía hoy su artículo 'Llame usted mañana'. A veces resulta tan difícil contactar que hay locutorios públicos donde gente espabilada con los teclados cobra diez euros por facilitar cita en la Seguridad Social o en las oficinas de extranjería.

El segundo es el trámite en sí para el que, finalmente, a menudo tienes que ir ante una ventanilla.

Hay además otro efecto colateral en el abuso de la cita previa y del trámite electrónico: si se ha impuesto la barra libre digital en todos los servicios públicos, ¿cómo van a impedírselo también a los privados? Y así, los bancos, las eléctricas, los medios de transporte y hasta el gerente de la comunidad de vecinos los han imitado, de modo que ser atendido por una persona que te mira a los ojos es un privilegio.

Sí, de acuerdo, hay situaciones en las que nos favorece la informática, que es una herramienta formidable cuando funciona bien y el usuario la sabe utilizar.

Pero la digitalización no puede implicar el cierre del canal presencial para los ciudadanos que no dominan los procedimientos telemáticos y a quienes el acceso a la administración pública también les debe ser garantizado con todas sus prestaciones.