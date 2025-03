La escoba de Goethe

En la balada 'El aprendiz de brujo', de Goethe, un viejo mago le encarga a su joven ayudante que cuide su laboratorio sin tocar sus ... cosas y que limpie sus dependencias mientras él sale de viaje.

Aburrido de las tareas de limpieza, el muchacho abre un libro de fórmulas del maestro y pronuncia un hechizo para que la escoba y el cubo de agua se roboticen y limpien por sí solos. Las palabras mágicas tienen efecto y la escoba y el cubo comienzan su tarea. Cuando todo está limpio y va a pedirles que se detengan y que no arrojen más agua al suelo, se da cuenta de que no conoce el conjuro para hacerlo. Angustiado, porque el laboratorio comienza a inundarse, corta la escoba y el cubo con un hacha, pero sólo provoca una reacción en cadena en la que cada vez hay más escobas y más inundación. El aprendiz se está ahogando cuando, por fortuna, regresa el mago y con un abracadabra lo devuelve todo a su sitio, incluida la humildad de su ayudante.

También nosotros estamos entregándole a la inteligencia artificial (AI) cada vez más tareas, cegados por sus extraordinarias prestaciones, que nunca habíamos imaginado: los Da Vinci sustituyen a los cirujanos en los quirófanos sin que les tiemble el pulso ni sientan fatiga; los satélites obedecen allá en el cielo las órdenes que les damos con un mando a distancia; los robots nos organizan la casa, los ordenadores escriben novelas y componen cantatas y hasta los complacientes cyborgs se muestran dispuestos a relaciones sentimentales.

Ante la posibilidad de seguir dando nuevos pasos, organismos internacionales y científicos del más alto rango han abierto un intenso debate. No es la primera vez que un nuevo invento pone en guardia a la humanidad, que ahora mismo duda entre dotar a la AI de más autonomía o de establecer un límite, a partir del cual nadie se atreve a asegurar qué ocurriría. La Unión Europea está redactando una ley que la regule para aprovechar sus ventajas y controlar unos riesgos que dan vértigo.

Como siempre que se descubre una herramienta poderosa, aparecen detractores y partidarios. Ante las promesas de felicidad y progreso de sus defensores, surgen voces cautelosas que previenen sobre sus efectos perversos.

A un lado, los apocalípticos; al otro, los integrados.

Los apocalípticos piensan que los experimentos, mejor con gaseosa. Recuerdan a Frankenstein, a HAL 9000, a Roy Batty y auguran una catástrofe global si nos ponemos en manos de las máquinas, porque nunca podremos estar completamente seguros de que acaten el primer mandamiento que se imprime en los circuitos de un cyborg: Nunca le harás daño a tu creador.

Los integrados, en cambio, optimistas y deslumbrados por un futuro feliz en brazos de Siri y Alexa, anuncian un nuevo paso de la humanidad y aseguran que la tecnología por sí misma no es peligrosa, lo peligroso es la mente de quien la maneja.

Lo lógico es que los familiarizados con las maquinitas sean partidarios de la AI. Y que los analfabetos digitales y tecnofóbicos estén al lado del recelo.

Este escribidor, que entre sus muchos defectos no tiene el de ludita, reconoce que la tecnología contribuye a vivir mejor, aunque a menudo se ve superado por la velocidad de los cambios que provoca. No es fácil mantenerse al día entre las nuevas máquinas que invaden nuestra vida cotidiana y dominan nuestros movimientos, nuestras gestiones bancarias y administrativas, nuestros conflictos domésticos con la luz y el agua. La alfabetización necesaria para manejar las pantallas se ha dejado en manos del usuario, obligado a un rápido autoaprendizaje, nada sencillo. Desde las administraciones no se han hecho esfuerzos por actualizarnos en las habilidades digitales básicas ni nos han ofrecido utensilios ni recursos de ayuda.

Ahora, al vislumbrar un futuro con máquinas tan inteligentes que toman sus propias decisiones, no puedo evitar recordar también el cuento de Aladino, escrito cuando ni siquiera se podían imaginar conceptos como el genoma o la informática. La inteligencia artificial me parece como el genio de la botella, una cosa a medio camino entre el alguien y el algo, entre los atributos humanos y los atributos mágicos, un ser todopoderoso, inocuo siempre que no se rebele contra su creador y acepte volver a la botella cuando no lo necesitamos.

Y no porque la máquina pretenda rebelarse por una supuesta voluntad de seguir viva, sino por cualquier catástrofe provocada por algo tan sencillo como una mala interpretación de una orden. Hoy, cuando todo está conectado a las máquinas, una reacción en cadena que paralizara o desordenara la energía eléctrica del mundo, la comunicación por internet, las armas, los satélites, los aeropuertos, supondría una auténtica hecatombe. Nos hemos echado en los brazos de Alexa, y un fallo tecnológico de Alexa nos dejaría sin brazos. Basta comprobar cómo nos paraliza y nos deja inermes la más simple avería de nuestro ordenador o de nuestro móvil.

Con la AI, poca broma, no sea que pongamos en marcha una escoba que termine barriéndonos a escobazos de la superficie de la Tierra.