Elecciones y meigas

Como el Gran Calor no deja de amenazarnos con sus lanzallamas, la gente ha buscado el norte para las vacaciones y las playas están llenas ... en Galicia. Al Niño solo le falta saltar la valla del Caribe para llegar a España a marcarnos la piel con un hierro al rojo mientras un sol árabe y rugiente, agazapado en África, espera derretirnos con temperaturas de horno babilónico.

Con el miedo, también las meigas han dejado el bosque para venir a la arena. En lugar de desfilar entre la niebla, ahora caminan sobre las olas generando espejismos entre los reflejos del sol en el agua.

Como son gallegas, les pregunto si Feijóo ganará las elecciones, pero como también son sabias, me responden con otra pregunta: ¿Y si gana Sánchez?

Las meigas lamentan que no pueden votar, no están en el censo. Y yo comprendo el error que cometí aquí hace unas semanas al quejarme de tantas elecciones, porque más me quejaría si no se convocaran. La más anciana me dice:

–Si gana Feijóo, tendrá que cargar con el fanatismo de Vox. Por fortuna, en democracia los fanatismos solo duran cuatro años. La democracia es el mejor sistema posible, te lo digo yo que he conocido la monarquía, la república y la dictadura, pero entre sus carencias está la de la lentitud: tarda cuatro años en corregir los propios desequilibrios que genera.

Como yo dudo de sus argumentos, añade:

–Mira lo que está pasando ahora: los votos están desalojando de todos los parlamentos a Podemos por haber traicionado el espíritu de 2015 y por dejarse arrastrar por la facción más agresiva de la cúpula. Olvidaron que si sacas un martillo para derribar un muro que impide los avances, una vez derribado el muro tienes que tirar el martillo, no puedes seguir amenazando con él en la mano.

Esa historia, tantas veces repetida, probablemente volverá a suceder ahora, adaptada a los nuevos tiempos. El 23-J es probable que gane el PP aliado con Vox, y tardaremos otros cuatro años en corregir con los votos el nuevo fanatismo.

Después de refrescarse los pies, las meigas regresan hacia el bosque sin dejar huellas en la arena. En cuanto desaparecen, un coche con publicidad electoral aparca frente a la playa, sube el volumen de la megafonía y lanza hacia los bañistas la reconocible musiquilla de un partido, los lemas y promesas y la petición del voto para su candidato. Pero se levanta la brisa del mar hacia tierra y empuja el sonido mecánico, que no puede imponerse sobre el rumor del oleaje, los gritos de los niños y los chillidos de las gaviotas, que no se sienten cómplices. ¡No todo va a ser política, que ya ocupa bastante en los telediarios! En la playa, la política es vencida por el ocio y quizá por eso aquí todo el mundo parece más feliz.

Por el pontón de madera ablandada por la humedad marina bajan a la arena dos chicas adolescentes y se acercan hasta el grupo familiar de tres generaciones que tengo al lado. Aunque son las cinco, una mala hora para quemarse la piel blanca, ellas se despojan de faldas y camisetas y, en bikini, se tumban al sol sin darse protección. Desde la sombrilla, la matriarca, de unos setenta años, les advierte:

– ¡Cuidado con el melanoma!

Avanza la tarde y el sol va cayendo hacia el océano, por encima de los grandes barcos anclados en la ría, de un carguero, quizá con trigo de Ucrania, que se acerca poco a poco al puerto para que las grúas almeja descarguen el cereal sagrado. Más cerca, un elegante velero baila sobre las olas, tintadas de azul por el cielo engaviotado. A su estela, una humilde barca de remos avanza hocicando ría adentro.

La superficie del mar alterna entre azul oscuro y azul claro según alguna nube tapa o descubre el sol. Las olas rompen en la orilla con frecuencia, sin dejar mucho espacio entre una y otra, y se desnudan de sus camisas blancas. Sus rodillos nunca terminan de amasar la harina de la arena. Se mueven con misteriosos patrones numéricos cuya clave está muy lejos, en la Luna. Ninguna es exactamente igual a la anterior, aunque este mar sea exactamente el mismo de todos los veranos.

Las gaviotas, quizá por algún efecto de la luz del sol, parecen grandes como águilas sobrevolando apenas a cinco metros por encima de los bañistas, emitiendo sus gritos carnívoros, impacientes por que nos marchemos y puedan aterrizar en busca de sobras comestibles.

Como las meigas, las nubes de la mañana se han ido hacia los montes, dejando el cielo gallego limpio, excepto por una gran lenticular que parece ocultar algo, mi tipo favorito de nubes. Mañana, seguramente, habrán llegado otras: ya se las atisba a lo lejos por el horizonte, engordando, hinchándose de agua. Pero ahora todavía sus altos hornos son un incendio que solo puede apagar el océano.

El horizonte es el lugar donde el cielo se encuentra con la tierra, y ese punto de encuentro genera un gran sosiego cuando el contacto se produce entre el sol que se marcha y el agua en calma que lo recibe en su lecho. Siempre nos quedará esta belleza, que no alterarán los resultados del 23-J.