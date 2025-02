Dólares y marihuana

Aunque parezca increíble, nada sorprende tanto al llegar a Nueva York como el olor blando y dulzón de la marihuana. Acostumbrado a ver en tantas películas la lucha de la policía contra el tráfico de estupefacientes, el viajero reconoce atónito el aroma mariguano al caminar ... por las calles de Manhattan, al sentarse en un banco de Bryant Place junto a la biblioteca o al esperar en la cola para subir al mirador del One World. Legalizado su consumo privado en el país más puritano del mundo, su olor prevalece sobre cualquier otro.

El segundo olor es el del dinero, más duro y amargo que el de la hierba. Toda la ciudad gira en torno a Su Majestad el Dólar, que corre de mano en mano casi exclusivamente en billetes: para conseguir como recuerdo del viaje una moneda de dólar hay que acudir al cambio de las máquinas expendedoras de tickets en el metro. En los veinte kilómetros de largo por tres de ancho de Manhattan han comercializado incluso las necesidades más básicas y no hay una sola pulgada sin aprovechamiento mercantil. Nadie disimula el afán por ganar dinero: la leyenda dice que tocar los genitales del toro de Wall Street da suerte para enriquecerse y la cola para fotografiarse tocando el bronce bruñido entre las piernas del toro es cuatro veces más larga que la cola para fotografiarse frente a él.

El dinero es el motor de esta ciudad donde todo es excesivo, inabarcable, dinámico. Con tanta agitación y energía, no resulta extraño que no se vean ancianos por la calle, serían atropellados, no podrían adaptarse a su ritmo frenético, no podrían subir a los rascacielos altísimos que recuerdan que el arma más mortal es la gravedad. Aquí los ascensores nunca están parados. Desde lo alto del Empire hay una perspectiva de todos los tejados, pero en una urbe que tanta energía derrocha, es difícil encontrar placas solares.

Olor a dinero exuda el edificio Trump, del candidato a presidente que pone la economía por encima de todos los demás intereses del gobierno de una nación. Se levanta en la quinta Avenida, junto a Central Park, entre escaparates de Tiffanys, Van Cleef, Bvlgari y las obscenas franquicias del lujo.

Con alguna de sus joyas se fotografía en Central Park una modelo blanca como la leche. Otras recorren las aceras esperando tropezar en una esquina con un millonario que les regale un bolso de Hermès o que desde una ventana Donald Trump las invite a subir a su torre. Una ejecutiva con traje y deportivas camina deprisa abrazada a su tablet, negociando por los auriculares una compraventa de acciones. En un semáforo, un judío ortodoxo se tapa el rostro con la cartera para no ser visto o para no ver la tentación o el peligro. Un policía educado por Hollywood sonríe si le pides que se fotografíe contigo y hasta te regala una insignia reglamentaria para coserla en tu camisa.

Olor a dinero mendiga un pordiosero negro acostado en la acera, con quien tropiezan las reatas de turistas que miran hacia los rascacielos, cegados por su altura.

Por el olor del dinero luchan los miles de restaurantes de los cinco continentes del mundo, aunque aquí les gusta decir que los continentes son seis. Hay que catar algún perrito o hamburguesa, sí, pero la comida más sana se encuentra fácilmente en las muchas tiendas a pie de calle de platos preparados donde puedes seleccionar en una caja de cartón encerado los mejores alimentos en la cantidad que se quiera. En el banco de un parque puedes ingerir las lentejas o el brócoli al vapor, junto a un ejecutivo con traje y corbata o junto a un repartidor de Amazon en su cuarto de hora de descanso.

Olor a dinero emite la desconcertante norma de aumentar un 20% la cuenta en los restaurantes si el grupo de comensales supera seis personas, cuando en España sucede lo contrario, te hacen un descuento si es grande el número de clientes.

En estas avenidas todo es agitación y ruido y, en cambio, apenas se nota la inminencia de las elecciones presidenciales. Aquí no se permite la cartelería de farolas como en España, ni la propaganda por megafonía. Es en los continuos debates en los informativos donde se aprecia la enorme tensión política que polariza el país, debido a la situación de empate en las encuestas entre Donald Trump y Kamala Harris. No hay término medio en asuntos como la emigración y las dos guerras. Trump quiere terminar la de Ucrania cuanto antes de un modo negociado con Putin. Sobre la de Palestina se mantienen dos posturas irreconciliables: una mitad denuncia el genocidio en marcha de los palestinos por parte de Israel y la otra mitad sostiene que los bombardeos deberían ser aún más sangrientos.

En la Gran Manzana del mundo, ambos olores, el de la marihuana y el del dinero, confluyen en el clandestino consumo de cocaína: el estrecho y alargado billete de un dólar es el preferido para esnifar, porque su anchura de 6,6 centímetros resulta más cómoda que la de los billetes europeos.

Ajeno a ambos olores, el viajero camina de orilla a orilla, cruzando los puentes, admirando la fauna variopinta de esta ciudad apabullante.