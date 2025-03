Diamantes en Trujillo

No solo Nueva York, con el Empire State y el Chrysler destacando sobre las aguas del Hudson, puede presumir de un espectacular skyline. No sólo ... Chicago, o París, o Madrid con sus nuevas torres. Hay otra línea de cielo menos alta y más humilde, pero también atractiva y sin duda más limpia, en paisajes rurales y en ciudades de provincia que muestran su encanto desde el otro lado del río (Toledo, Zamora) o desde un cerro cercano (Granada).

Con toda la diferencia que se quiera, también Trujillo tiene un skyline inconfundible y, cuando se llega desde Cáceres, la fortaleza, los oscuros cipreses, la muralla, las torres, el color de las piedras de granito sobre las que rebota el sol del atardecer hacen pensar en la Alhambra. Su belleza destaca más si uno va llegando en bicicleta por la vieja N-5 y lo contempla desde donde la carretera comienza a descender hacia el Magasca. El ciclismo tiene esa ventaja: puedes ir lejos, donde no llegarías a pie, y sin los ruidos ni la velocidad del coche, con tiempo para contemplar el paisaje y escuchar los sonidos de la naturaleza.

Ahora, a los pies del skyline trujillano se están instalando 22 torres metálicas para un tendido eléctrico de alta tensión que llevará energía desde la subestación a la fábrica de diamantes sintéticos, en la que participa como socio Leonardo Di Caprio. El tendido rodeará Trujillo desde el suroeste al noreste durante casi siete kilómetros, y en la zona del Berrocal pasará a menos de quinientos metros de la muralla e impactará gravemente sobre su perspectiva.

Estamos hablando de uno de los pueblos más hermosos y turísticos de Extremadura, tan atractivo que se corre el peligro de hablar de sus bellezas y dejar a un lado sus amenazas. A su belleza y a su turismo les harían mucho daño estas enormes estructuras metálicas clavando en el paisaje sus pezuñas de acero, su corona de espinas, su cilicio de alambre. De la alambrada eléctrica saltarán chispas al entrar en contacto con la panorámica de la historia.

No se trata de oponerse a la fábrica de diamantes, que es una excelente noticia para el bienestar social en Trujillo y su comarca. Que se lo digan a los parados, a los jóvenes que se marchan porque no encuentran trabajo. Esta fábrica es un proyecto industrial cuyo diseño aprobarían los criterios de progreso más exigentes, porque en principio reúne todas las bondades. No es peligrosa, no emite humos ni vertidos químicos, no ensuciará los cielos ni dejará residuos tóxicos durante siglos. Tampoco es que de pronto Trujillo vaya a hacerle competencia a Amberes ni que a los trujillanos se les pongan cara de joyeros, pero todo parece ventajoso: prestigio internacional, impuestos en las arcas municipales, polo de atracción para otras empresas, tecnología con vistas al futuro, un producto demandado por diferentes capas de mercado, en la industria y en la joyería… y hasta comercio local en cuanto a la energía que consume, generada en el mismo lugar. Sus hornos necesitarán mucha energía eléctrica, pero para eso están las renovables, cuyas ventajas son mayores que el precio que hay que pagar por ellas. Dentro de la túrmix energética que nos alumbra, nos calienta, nos comunica alimentando nuestra enorme panoplia de aparatos electrónicos, las renovables son la pieza esencial. Mejor una planta solar o eólica que una nuclear.

El único inconveniente de la fábrica es el tendido eléctrico, al que resulta necesario y urgente buscarle una solución, bien alejándolo del núcleo urbano, bien enterrándolo. Resulta muy difícil creer que en el año 2024, con la actual tecnología y maquinaria de construcción para taladrar, entubar y enterrar en sitios y condiciones mucho peores, no sea posible resolver el problema de unos kilómetros en el Berrocal sin necesidad de ir abriendo zanjas a pico y pala ni de ir cortando las rocas con serrucho. Si la empresa promotora ha recibido 80 millones de euros de dinero público, es difícil comprender que no pueda destinar parte de ese fondo a estas alternativas. Porque la primera obligación del progreso, antes que mejorar la vida en la tierra, es no deteriorarla.

Ese tendido eléctrico sería como retroceder en el tiempo hacia el feo desarrollismo de los años sesenta del pasado siglo, que tanto daño hizo al patrimonio. Pero ya no estamos en la época en que Extremadura era como el lejano Oeste, un amplio territorio cruzado por solitarias carreteras de larguísimas rectas, por una de cuyas cunetas corre en paralelo la fotogénica línea de un tendido eléctrico.

Hace décadas, en la parte antigua de Cáceres se decidió soterrar todo el cableado y también entonces se decía que era imposible. Al hacerlo, la ciudad dio un salto de calidad patrimonial imprescindible y hoy nadie se cuestiona sus ventajas ni se permitiría en su skyline una antena o un manojo de cables.

El brillo del diamante nos hace olvidar su dureza, capaz de rayar cualquier superficie. Modificar ese tendido será la mejor forma de que el brillo de los diamantes de Di Caprio no llegue a los escaparates de Tiffany empañado por las heridas del skyline trujillano.