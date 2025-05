Una derrota europea

Mucho se habla de dos Europas: de la Europa del norte, húmeda, rubia, protestante y laboriosa, y de la Europa del sur, morena, católica, caótica ... y ociosa. Pero como cada año bajan más noruegos a las Marbellas y más mediterráneos veranean en Noruega, el país de moda, esa división se está difuminando. En cambio, este viejo continente, modelo de bienestar y de libertad personal, se está desgarrando en vertical, de arriba abajo, entre la Europa occidental y la Europa rusa. Y entre ambas, desde los Balcanes a los Urales, queda un grupo de naciones que sufren las tensiones de esa fractura.

Cuando el imperio austrohúngaro gobernaba Mitteleuropa, Viena controló los impulsos centrífugos hasta que los balazos de Gavrilo Princip la fragmentaron en pedazos y allí dentro quedó un barullo de lenguas, culturas, religiones, estados que incluían varias naciones y, a veces, naciones sin estado.

La Segunda Guerra Mundial no arregló nada, pero le dio a la Unión Soviética la oportunidad de imponer su ideología, su influencia y hasta su estética sobre una parte de esos lábiles territorios: los altos pómulos cosacos frente a las mejillas anglosajonas, el vodka frente al whisky, el caviar frente al jamón, el oso frente al zorro.

A este lado del Telón de Acero, la Europa comunitaria con su convivencia, sus democracias y mercado común, consiguió un desarrollo admirable. Sin embargo, los países centroeuropeos, enemistados por razones históricas, con recelos y revanchas pendientes, con arraigadas antipatías, no manifestaron ninguna voluntad de asociación amistosa. La vieja Yugoslavia era un avispero donde zumbaban distintas variedades de avispas, la orgullosa Hungría no sabía hacia dónde dirigirse esperando reconocimiento, Polonia miraba hacia todos los lados temiendo en cualquier momento una jugarreta, Bulgaria sobrevivía sin llamar la atención, no fuera a recibir algún mamporro, Rumanía intentaba solventar a su aire sus problemas internos, Eslovaquia seguía una política prudente a la sombra de Alemania, Bielorrusia se inclinaba hacia Moscú y Ucrania miraba hacia Berlín.

Y como si el mapa no fuera bastante complicado, metían codo otras naciones emergentes: Kosovo, Moldavia, Montenegro, Transnistria. ¡Que lío! ¡A ver quién conoce todas sus capitales cuando apenas sabemos ubicarlas en los mapas!

La perestroika fue un terremoto tan devastador para la Unión Soviética que sus placas tectónicas se separaron de la piedra común. Y en eso estábamos cuando la madre Rusia terminó reaccionando violentamente ante el desdén de uno de los miembros más queridos y encarnados en el cuerpo ruso, el de Ucrania, cuya historia está íntimamente imbricada en la historia rusa desde sus inicios nacionales. Moscú no había superado aquel desgarro y en 2014 invadió territorios ucranianos, acaso pensando que ocurriría como décadas antes, cuando la Unión Soviética lanzaba sus tanques contra Hungría o Checoslovaquia, ponía al mando un gobierno títere de los dictados del Kremlin, sometía los medios de comunicación a una férrea censura y todo el mundo terminaba agachando la cabeza o delatando al vecino.

En la Segunda Guerra Mundial, cuando el frente alemán se derrumbaba en el este, Stalin soltó a un millón de presos comunes para incorporarlos al ejército soviético que avanzaba a sangre y fuego hacia Berlín. Era su respuesta a las barbaridades similares que habían cometido los nazis unos años antes. Desde entonces, esa leyenda de un ejército brutal sigue pesando sobre sus tropas, ahora encarnada en el Grupo Wagner, que no tiene empacho en mantener esa imagen y provocar miedo hacia el oso ruso que destroza colmenas y se lleva la miel a la boca mientras sacude la cabeza contra los picotazos de las abejas.

Hace unos meses, un alto militar europeo con plaza en Bruselas me decía que Europa se niega a darle a Ucrania los misiles que pide insistentemente, porque nadie duda de que un ataque a territorio ruso desencadenaría una respuesta de misiles hacia territorio europeo.

Y ahora, Viktor Orban, el gobernante húngaro de extrema derecha viaja a Moscú, en la primera visita de un mandatario de la UE a Putin, que se autoproclama de izquierdas, provocando una honda fractura en la unidad de la respuesta europea, el primer indicio de una derrota. Orban y Putin hacen buenas migas y comparten autoritarismo, desprecio al inmigrante, odio a los homosexuales. ¡Qué mundo tan extraño, que cada vez uno comprende menos, donde ideologías opuestas desarrollan los mismos comportamientos! Solo falta en la foto Donald Trump, pero no sería sorprendente que se incorporara en noviembre.

La visita de Orbán, de una enorme trascendencia, es una prueba de que Putin está ganando una guerra que, cuanto más se prolonga, más desalienta a los países que ayudan a Ucrania y más acerca la victoria de Rusia. De hecho, resulta casi imposible imaginar a Putin retirándose de los territorios ocupados. Su delirio de reconstruir la Unión Soviética ya no es posible, pero conserva el propósito de apropiarse de algunos pedazos ajenos para calmar las heridas de 1989.