Dedo en gatillo

Cuando lo despertó la alarma del móvil, después de una noche intranquila, el dedo pulgar de la mano derecha no le obedecía. La última articulación ... no se doblaba y no podía pulsar la pantalla para detener la chicharra. Se le había inflamado unos días antes, quizá por un pequeño esguince, o por haber abusado del taladrador y de las herramientas en la reforma de la caseta del patio.

Pero esa mañana el dedo había perdido su función prensil y solo con esfuerzo lo contraía o lo estiraba después de un doloroso chasquido. Por un momento bromeó diciéndose que retrocedía a los orígenes de la especie, cuando aún era un simio que no había desarrollado el pulgar oponible. Como el hombre era experto en soportar dolor, decidió no hacerle caso y esperar a que desapareciera solo, como había superado otras molestias. Sin embargo, con el paso de los días el dolor se acantonó también en el dedo índice y toda la mano se le hinchó de una manera extraña. Sin habilidad y sin fuerza en el pulgar inútil, apenas podía girar la llave para entrar en casa, abrir una botella de agua, manejar el ratón del ordenador, pulsar el mando de la tele, sujetar el móvil, llevarse la cuchara a la boca. Por fortuna, no se dedicaba a tocar la guitarra o el piano. En un brindis en una cena con amigos, se le cayó la copa, estalló sobre el mantel y los añicos saltaron sobre la panera y la fuente de pescado, que hubo que tirar a la basura. Las cosas se le escapaban de entre las manos y, con ese desaliento que genera el dolor físico, el hombre temió que cada vez le resultara más difícil coger los frutos que le ofrecía la vida. Cada mañana, el hombre tomaba una nuez en el desayuno. Y como ahora tampoco podía apretar el cascanueces, utilizó un cuchillo que, con la torpeza, se le resbaló y le hizo un profundo corte en la yema del índice izquierdo. Como la hemorragia no se cortaba, fue a urgencias para que le dieran unos puntos. Al verse en el espejo advirtió la comicidad de su situación, con un pulgar inmóvil y un índice vendado. Ciertamente, pensó, la mano es prodigiosa: muchos dedos que mover y cada uno a lo suyo, todos importantes. Es la parte mecánica del cuerpo que menos descansa, siempre está haciendo cosas, sus funciones son tan numerosas que sería absurdo enumerarlas. Cada dedo cumplía su función, por separado y en equipo, pero el pulgar oponible era el más valiente de todos ellos, el que se había atrevido a tomar un camino autónomo y había empujado así al hombre a bajarse de los árboles. Con el pulgar oponible un mono antecesor había encontrado el punto de fuga en la evolución hacia el homo sapiens… aunque quizá ese era un salto sobrevalorado: quizá no era tan bueno haber perdido la inocencia animal y la libertad en la jungla, brincando de árbol en árbol, rascándose al sol, comiendo los frutos de la naturaleza a cambio de ganar una conciencia de sí mismo que con demasiada frecuencia provocaba angustia. El pulgar no era el dedo más expresivo, pero era su preferido porque hacía el 40% de todas las funciones de la mano. De joven, haciendo autostop, lo había llevado a lugares lejanos y ahora le seguía gustando lo que hacía: al escribir, el pulgar en la barra del teclado lo empujaba de una palabra a otra. El emoticono del pulgar alzado era muy frecuente en su wasap. Le gustaba, además, porque era un dedo libre de anillos gordos o tribales, aunque últimamente había visto algunos pulgares anillados. Por fin acudió al traumatólogo, que le diagnóstico una dolencia llamada dedo en gatillo, posiblemente provocada por una tendinitis. Las tuberías musculares, como otros tubos del organismo, van perdiendo flexibilidad, se van estrechando y si un tendón se inflama, no pasa por las poleas de las articulaciones y provoca esos saltos bruscos y dolorosos al ser forzado. Por eso le pareció muy bien elegido el nombre de una dolencia que provocaba un dolor agudo y directo como un disparo. Ni los analgésicos ni la fisioterapia lo aliviaron y algunas noches el hombre soñaba que era niño y ya en sus aventuras de infancia se veía sin el dedo pulgar, como si asumiera que desde siempre había estado mutilado. Los sueños eran tan vívidos que le parecían más reales que la propia vigilia. Decidido a operarse, tuvo que hacerse análisis, radiografías, electromiogramas. Por fortuna, había tenido una buena salud y hacía tiempo que no frecuentaba los centros médicos, pero era evidente que ahora las citas se demoraban más tiempo, las colas de espera eran más largas y más breve el tiempo en la consulta con los médicos, excelentes a pesar de las dificultades. La sanidad pública, sometida a recortes, se había deteriorado en ese intervalo y le parecieron una falacia los discursos de la derecha sobre la conveniencia de privatizarla, porque el estado no tenía medios para sostenerla. Pocos años antes, durante la brutal pandemia del covid, los recursos a la sanidad pública se habían multiplicado sin que se arruinara el país, que había salido adelante más fortalecido. Como ahora salía fortalecido su dedo pulgar, gracias a la sanidad pública.

