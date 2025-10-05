Cuando fregaba el suelo de su apartamento, un latigazo metálico a la altura de las lumbares lo dejó paralizado, incapaz de erguirse y arrancarse el ... cuchillo clavado en los riñones. El hombre se mantenía más o menos en forma y a diario practicaba ejercicio físico, por lo que le sorprendió la intensidad del dolor por manejar la fregona. Al menos, pensó, no lo había pillado lejos de casa, caminando montaña arriba o en un largo viaje en tren o en autobús.

No podía afirmar que descuidara su cuerpo, aunque hubiera hecho algunos excesos en la inquieta juventud de hacía un millón de años. En ocasiones lo había castigado con alcoholes y humaredas, había cedido a comilonas indigestas en cantidades estadounidenses y no siempre había protegido la piel del sol, la dentadura del azúcar, el corazón del fraude. Y el cuerpo, como en los versos de Yolanda Castaño, termina por pedir cuentas: 'Todo lo que fui olvidando / lo recuerda mi cuerpo por mí'. En el dolor de espalda de ahora quizá influyera la postura sedente durante demasiadas horas ante una pantalla.

Mientras esperaba su turno en urgencias del hospital, con la picana mordiéndole la espalda, vio cómo paraban los pies a alguien que llegó tras él y pretendía adelantarse diciendo en la ventanilla de admisión que su compañía médica era 'La del dinero'.

A pesar de la espera, de vuelta a casa tras la consulta, agradeció vivir en un país con excelentes sanitarios, que lo escucharon, lo auscultaron con todos los avances de la ciencia para diagnosticar el daño y le recetaron medicamentos eficaces para calmar el dolor.

Nada como una enfermedad o una dolencia para darnos cuenta de la importancia del cuerpo, se dijo. Hasta ese momento está ahí, funciona más o menos bien, nos obedece, nos da lo que le pedimos y creemos que así seguirá siempre. Pero, de pronto, el pinzamiento de un nervio, una caída por una baldosa levantada, una disfunción orgánica, un virus nos revelan nuestra fragilidad y nos enseñan que somos cuerpo y que todo gira a su alrededor.

Nuestro organismo sigue siendo el de un homínido, nuestro ADN es la mejor correa de transmisión en la historia del género humano. Aunque la alimentación, las medicinas, la higiene, el cuidado de la salud hayan aumentado los índices de altura y longevidad, nuestra fisiología sigue siendo la misma que hace siglos. Ajena a la evolución del espíritu y al progreso de la ciencia, la carne sigue en sus trece, frágil ante el paso del tiempo o ante un accidente con una fregona. Las ideas, los valores, la conciencia de un centenial son distintos a los de Matusalén, pero los aparatos de respiración, circulación, digestión y excreción siguen teniendo el mismo funcionamiento. El cuerpo de Adán y Eva es nuestro cuerpo y una caries le dolía a Moisés o a César como ahora le duele a Alcaraz o a Rosalía. El lumbago que atormentaba al faraón o a Cleopatra ahora lo atormentaba a él.

Por mucho que Putin y Xi Jinping sueñen con trasplantes que les permitan vivir 150 años, el verdadero cambio evolutivo del cuerpo está comenzando con la manipulación del genoma y con la selección en el cigoto de las piezas perfectas del ajuar genético parental. Entonces el hijo del mono volverá a escapar del pelotón en la carrera evolutiva y será hijo del laboratorio.

Pero mientras llega ese momento, el cuerpo revela lo que somos. Es en el cuerpo donde acontecen el hambre y la saciedad, la risa y el llanto, el dolor y el placer, el lumbago y el orgasmo. Es por el cuerpo por donde corren las endorfinas que genera el deporte y los virus asesinos de las pandemias. Es el cuerpo el que nos hace mezquinos cuando solo pensamos en evitar el dolor propio, pero admirable cuando nos esforzamos por evitar también el dolor ajeno.

¡Además, qué misterioso nuestro organismo! Unos días sientes que te vas vaciando de lo necesario, de fuerza muscular, de memoria o de cabellera, y otros días, que te vas llenando de chatarra, de verrugas, granos, pólipos, lobanillos o bultos, esos terroríficos bultos que aparecen donde no tenían que estar y nos hacen temer lo peor. ¡Qué extraño su comportamiento, qué reacciones biológicas tan inexplicables! Sufres un daño, una pérdida, un dolor anímico, un momento de soledad o angustia y de repente tus ojos se inundan de agua salada sin que sepas cómo y sin pode evitarlo. Sientes vergüenza ante una frase o una situación ridícula y, contra tu voluntad, todavía te ruborizas como un adolescente. Tus labios besan otros labios, tu piel acaricia otra piel y de pronto estás enamorado.

Una semana después, con ayuda de antiinflamatorios, analgésicos y relajantes musculares, el dolor lumbar había remitido y ya podía moverse con prudencia. Mientras pudiera manejar una fregona, concluyó, seguiría siendo humano.

Le estaría muy agradecido hasta el día en que, agotado, su cuerpo le dijera: 'Hasta aquí han alcanzado mis fuerzas'. En su despedida, esperaba tener memoria para recordar los regalos, lucidez para reconocerlo y oportunidad para responderle: 'Muchas gracias por todo lo que me diste durante tantos años'.