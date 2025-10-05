HOY - Diario con noticias y última hora de Extremadura

¿Qué ha pasado este sábado, 4 de octubre, en Extremadura?
TRIBUNAS

El cuerpo

Eugenio Fuentes

Domingo, 5 de octubre 2025, 02:00

Cuando fregaba el suelo de su apartamento, un latigazo metálico a la altura de las lumbares lo dejó paralizado, incapaz de erguirse y arrancarse el ... cuchillo clavado en los riñones. El hombre se mantenía más o menos en forma y a diario practicaba ejercicio físico, por lo que le sorprendió la intensidad del dolor por manejar la fregona. Al menos, pensó, no lo había pillado lejos de casa, caminando montaña arriba o en un largo viaje en tren o en autobús.

hoy El cuerpo

El cuerpo