Como ningún padre había ido ese día al instituto para interesarse por sus hijos, la profesora de Literatura aprovechó la hora de tutoría para corregir ... la tarea que les había propuesto a sus alumnos de primero de secundaria: contar un día en el campo. Uno de ellos, con piercings hasta en los dientes, había protestado por el tema, del que aseguraba no saber nada. La profesora le sugirió que lo inventara, que en el papel la fantasía tiene el mismo valor que la realidad.

Corregía sin utilizar con ferocidad el rotulador rojo cuando de pronto se halló ante un ejercicio sin faltas de ortografía, coherente y bien ordenado, con la puntuación adecuada para equilibrar frases y párrafos y ajustado a las trescientas palabras que les había pedido. El relato no tenía errores, lo cual ya era mucho dado el penoso nivel de escritura, pero carecía de alma y enseguida reconoció el estilo soso de Chat GPT, cada vez más frecuente. Lo firmaba el alumno urbanita que tanto había protestado y que suspendía sistemáticamente su asignatura.

Cuando lo comentó en la sala de profesores, en el recreo, el compañero de Música comentó que la inteligencia artificial también había compuesto un reguetón imitando la voz de Bad Bunny y que el cantante estaba muy enfadado porque la canción de la máquina era mejor que las suyas. Y que Ken Follet le había pedido a Chat GPT que le escribiera un capítulo de su última novela, intervino la psicóloga, y el resultado encajaba en el conjunto, pero carecía de originalidad y estaba lleno de lugares comunes. Entonces, igual que la novela del último ganador de un premio literario muy gordo, susurró otro profesor.

La compañera de Tecnología, sin embargo, defendió la iniciativa del alumno urbanita por haber utilizado aquel recurso innovador. Ofrecerle inteligencia a las máquinas no significa que mengüe entre los humanos, añadió, la AI no es como el petróleo, el litio o el pan, que hay que quitárselos a unos para dárselos a otros.

Para ilustrar la discusión, la profesora de Literatura le pidió a Chat GPT que le escribiera un soneto de amor y mostró el resultado: era un texto muy torpe en fondo y forma, de una aplastante cursilería, el bot solo sabía utilizar los menudillos del lenguaje y, en consecuencia, sólo producía menudencias. La máquina no sabía hablar del amor. Solo quien lo probó lo sabe, concluyó.

La compañera de Tecnología replicó que la AI de momento estaba aprendiendo, que ya veríamos si dentro de poco tiempo no nos enamoraríamos de un cíborg capaz de susurrarte al oído veinte sonetos en una noche.

En casa, por la tarde, comenzó a sentirse mal, afiebrada, con el ánimo encogido y la garganta inflamada. Se tomó un paracetamol, se metió en la cama entre temblores y, en la pesadilla, se preguntó si las últimas palabras de amor de su novio unos días antes habían salido de su corazón o del chip de silicio de una máquina.

Se tambaleó al intentar levantarse por la mañana, no podía soportar el peso del aire. Tenía 39º de fiebre y llamó al instituto para avisar que estaba enferma y que no iría a clase. Volvió a la cama, pero la despertó una videollamada de su madre quejándose de que nunca iba a verla ni hacía planes con ella. El eco mecánico en su voz y cierta rigidez en su rostro, que no podía deberse sólo al bótox, le hicieron pensar que la AI había usurpado también la identidad materna para que se sintiera culpable.

Un ibuprofeno le devolvió cierta lucidez para pensar que a la tecnología le debía el móvil por el que hablaba, el termómetro digital, el ordenador y hasta las medicinas que le calmaban el malestar. La tecnología sabe, pero no piensa, se dijo. En cambio, la inteligencia artificial sabe y piensa y toma decisiones por sí misma. Y de ese modo iba ampliando su autonomía en parcelas de donde expulsaba al hombre, sin escuchar la voz de quienes alertaban de que estábamos entregando el alma al diablo.

La AI le daba miedo. ¿Dónde estaban sus límites?

Hasta entonces el hombre había sido el rey de la creación. Su razón, su conciencia moral y su capacidad para crear arte y belleza lo elevaban por encima de todas las criaturas y justificaban sus derechos sobre ellas. Pero si ahora un robot también estaba dotado de conciencia, si disponía de una gigainteligencia superior y si lo sustituía en la creación artística, ¿en qué lugar quedaba para exigir privilegios?

Decidió volver al instituto al tercer día, aunque no se sentía recuperada por completo. Mientras desayunaba, con una sensación de irrealidad, se preguntó quién hablaba en la radio, si la locutora habitual o un ordenador que imitaba su voz, pero se dijo que al menos el zumo de naranjas que se estaba tomando lo había exprimido ella.

Llegó al trabajo un poco tarde, cuando acababa de sonar el timbre, y nadie le preguntó cómo se encontraba ni parecía haberla echado de menos. Los alumnos ya estaban dentro de su aula y desde el pasillo vio por el cristal de la puerta que un doble de sí misma, con idéntico aspecto, idéntica voz y movimientos idénticos, aunque con mejor salud, explicaba a sus alumnos un soneto de Garcilaso.