Los cementerios vacíos

En estos días grises de noviembre resucitan los cementerios olvidados durante todo el año y se remoza su aspecto, desbrozados los pasillos de malas hierbas, ... recortados los parterres, limpios los cristales de los nichos, los floreros con flores naturales... En estos días de Santos y de Difuntos se visitan los camposantos, a veces entre un olor festivo a humo de fogatas cercanas donde alguna pandilla de adolescentes asa los calbotes, algunos aún con el disfraz de Halloween de la noche anterior y llevando una calabaza del mismo color que este sol de noviembre.

Sin embargo, sobre todo en los cementerios rurales, comienzan a asomar las señales del abandono de las viejas tumbas: óxido de las cruces de hierro, lápidas rotas, falta de letras pegadas en los nombres de los difuntos, porque desapareció la buena costumbre de grabarlas en la piedra.

La España vaciada no solo se vacía de los vivos, también se va vaciando de los muertos y, poco a poco, cada año están más solos sus austeros camposantos, sin mausoleos ni esculturas funerarias de ángeles, sin mármoles ni bronces. Cada año hay más nichos polvorientos, acaso también desaparecidos o alejados los deudos que los cuidaban, y están más olvidados los difuntos rurales, aunque se tratara de personas formidables, que hicieron mucho y recibieron poco. Al caminar entre las tumbas se nos viene a los labios el lamento del poeta: '¡Dios mío, qué solos se quedan los muertos!'.

En este aumento del abandono funerario en los pequeños pueblos también influye la creciente tendencia a incinerar los cadáveres y arrojar las cenizas en un jardín querido, o desde lo alto de una montaña, o a la corriente de algún río para devolverlas a la tierra de donde proceden.

Muchas personas, conscientes de que tras su entierro en su pueblo ningún descendiente irá desde la lejana ciudad, o desde otro país, a limpiar y visitar su tumba, olvidado otra vez lo ya olvidado, optan por la incineración, decididas a no dar la lata a los deudos e indiferentes ante el destino de los huesos que todos seremos por imperativo biológico. Al fin y al cabo, esa es nuestra condición: llorar en los entierros de los deudos como nunca, para, con el paso del tiempo, terminar olvidándolos como siempre.

En este siglo donde nada es sólido ni permanece mucho tiempo y todo fluctúa y se evapora y se nos disuelve entre las manos, en un presente continuo, en un desarraigo y un vertiginoso nomadismo; en este mundo donde nadie cree ya literalmente en la resurrección de la carne, disminuyen los enterramientos como disminuyen los enterradores, que, para cerrar los nichos, ya no manejan la paleta, el ladrillo y el yeso, sustituidos por pistolas de silicona y placas de poliuteranos a la medida, fabricadas en China.

Hasta hace más de un siglo los cementerios estaban adosados a las iglesias, y los muertos eran vecinos de los vivos, pero eso pasó a la historia. Recuerdo, como si fuera ayer, cuando llegaron las obras para la instalación de agua corriente a Montehermoso, a mediados de los años sesenta. Vivíamos en una casa frente a la iglesia y cuando las máquinas excavaron el suelo para enterrar el alcantarillado, aparecieron las viejas tumbas de siglos anteriores y, entre las tumbas, huesos que nadie recogía, pero que los adultos miraban con respeto y los niños mirábamos como curiosidad y temor.

Luego, por motivos higiénicos, los cementerios fueron alejados al extrarradio de las poblaciones. Y hace unas décadas Occidente dio un paso más y ahora ocultamos la muerte bajo siete velos, la apartamos a un lado y subcontratamos las gestiones, para no ver cómo acaba toda vida. Ningún funeral es ya doméstico, son los tanatorios los encargados de retirar el cadáver con toda su asepsia técnica y emocional de pantallas y trámites.

Empeñados en colgarnos la medalla de ser quien mejor vive, preferimos no pensar en la importancia de ser quien mejor muere, sin deudas pendientes, casi desnudos, sin tener nada y sin querer tenerlo, únicamente con nuestros recuerdos de las personas amadas, de los libros leídos, de los caminos recorridos, en paz y a ser posible sin dolor y con alguien al lado que nos quiera.

Eso será lo único importante, por mucho que lo niegue la legión invencible de coach que nos rodean, empeñados en convertirnos en vida en superyós triunfantes que nos demandan exigencias que no podemos satisfacer.

Suelen tener los cementerios en este país una puerta de barrotes de hierro y un muro muy sólido y muy alto: la reja es para que veamos lo que hay dentro y no lo olvidemos, la advertencia de que ahí están los muertos y algún día también estaremos nosotros; el muro es para que nadie lo salte y todos respetemos el terreno sagrado.

Quizá por eso antes daba miedo ir de noche a los cementerios, y también porque creíamos que en su solitaria oscuridad se podía ver brillar el fuego fatuo y el fósforo de los huesos. Hoy, con los focos y los móviles, ha desaparecido ese temor. Ya no dan miedo los muertos. Los que hoy dan miedo son los vivos.