Carvalho, detective privado

Es probable que los mandamases del VAR y del arbitraje en el fútbol no hubieran leído a Manuel Vázquez Montalbán cuando cambiaron la norma para ... castigar con tarjeta amarilla o roja un golpe con el codo, pero treinta años antes (1988, 'El delantero centro fue asesinado al atardecer') el creador de Carvalho había escrito: 'Los codos son lo peor, porque las patadas se ven enseguida, pero los árbitros no se fijan en los codos'.

Y, unas páginas después, añade: 'Los jeques árabes. Se llevan a todos los futbolistas buenos a esas ciudades del desierto para hacer equipos invencibles a base de talonario'.

Poeta, novelista, periodista, ensayista, MVM fue un escritor visionario y polifacético en el mejor sentido de la palabra, cuyo talento para facilitar lo difícil asombraba a quienes lo rodeaban. Un maestro de todo y aprendiz de nada. De hecho, cuando vino a Cáceres hace tres décadas, a un encuentro literario en una sala abarrotada en las traseras de San Juan, solo leyó poemas, aunque la mayoría de los asistentes esperaban que hablara de narrativas. Fue muy querido por los lectores, aunque no tanto por quienes pretenden usurpar en exclusiva el prestigio de las academias.

También se anticipó a todos como autor de novela negra. En un país sin apenas tradición en el género, MVM se sacó del sombrero, como por arte de magia, una veintena de obras con todas las virtudes: personajes inolvidables, reflejo de la sociedad y momentos de emoción. Ahora que hay tanto thriller IA inundando librerías y bibliotecas, uno añora a Vázquez Montalbán, y de la añoranza va a su relectura, y de su relectura a la admiración por la invención de un Pepe Carvalho, investigador privado, capaz de resolver los casos más complicados, pero al mismo tiempo incapaz de resolver su vida, ocultando sus solitarias lágrimas en una Navidad o quemando libros 'porque me di cuenta de que no me habían enseñado a vivir'. Un sabueso que, entre caso y caso, sabía expresar sus sentimientos sin caer nunca en el gemido ni reblandecerse en el melodrama.

Releyéndolo ahora, veinte años después de haberlo leído, se nota su herencia por todas partes, incluso sin darnos cuenta, del mismo modo que uno hereda frases y manías familiares sin advertir de dónde proceden.

Vázquez Montalbán fue el primero que en la novela negra hispana trascendió el escenario urbano como algo más que un decorado. No solo ambientó sus historias en Barcelona, es que se apoderó literariamente de Barcelona y la convirtió en un personaje. De él procede la tendencia actual de localizar la novela policial en escenarios reales de toda la geografía española, para luego poder organizar rutas literarias por esos lugares.

Por otro lado, nadie como él ha sabido conjugar la expresión de los dos malestares que inspiran la novela negra, el malestar social y el malestar individual. Vázquez Montalbán logró una asombrosa imbricación entre lo social y lo emocional, entre el compromiso a pie de calle y la torre de marfil, de modo que el contexto explica al personaje y el personaje clarifica el contexto. Nadie ha machihembrado de un modo tan armónico lo colectivo y lo personal hasta conseguir hormigón puro, como la unión del cemento con el hierro.

En 'Los mares del sur', se cita a Jordi Pujol, a Santiago Carrillo, a Montserrat Caballé, a Solé Tura, a Víctor Manuel, a ETA; se discute sobre si es mejor extremo Juanito o Carrasco, se opina sobre el cava que anuncia Nuria Espert o sobre el jersey de Marcelino Camacho y, a pesar del tiempo transcurrido, nada suena a caduco. Con la inclusión de estas referencias, la realidad se cuela en sus libros mediante embajadores reconocidos por todos los estamentos sociales, irrumpe en el tiempo de la ficción, y no para detenerla, porque estos repentinos cambios de velocidad diversifican y enriquecen sus historias.

También se anticipó al actual interés por la gastronomía, en libros y en pantallas. Hoy ya nadie discute que la comida es algo cultural, ritual y sagrado, que no consiste solo en engullir hasta llenar el vientre. En una cacerola al fuego donde una mujer o un hombre prepara una paella o una cassoulet confluyen la historia de su pueblo, de su tierra, de su clima, de su flora y su fauna. Por los condimentos que se utilizan se puede hablar del comercio, y por los ingredientes, se puede hablar de la época. Es, además, desde las hecatombes griegas, un importantísimo acto social. Como el mejor chef, MVM escribió sobre el tema páginas admirables.

Y todo esto no lo habría conseguido sin un estilo brillante y sin la enorme variedad de recursos literarios que maneja. Cuando se trata de ser duro, lo es tanto como Chandler, o Hammett o cualquier autor de la hard boiled, pero al mismo tiempo sabe ser lírico, profundo, irónico y hasta impartir un tratado de sociología.

Si sus novelas siguen conservando la frescura, es porque llevan dentro el alma de un poeta para quien la obediencia a los impulsos ideológicos y a un compromiso social irrenunciable nunca implicó el abandono de los impulsos estéticos.