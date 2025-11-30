HOY - Diario con noticias y última hora de Extremadura

¿Qué ha pasado este sábado, 29 de noviembre, en Extremadura?
TRIBUNAS

Carvalho, detective privado

Eugenio Fuentes

Domingo, 30 de noviembre 2025, 01:00

Comenta

Es probable que los mandamases del VAR y del arbitraje en el fútbol no hubieran leído a Manuel Vázquez Montalbán cuando cambiaron la norma para ... castigar con tarjeta amarilla o roja un golpe con el codo, pero treinta años antes (1988, 'El delantero centro fue asesinado al atardecer') el creador de Carvalho había escrito: 'Los codos son lo peor, porque las patadas se ven enseguida, pero los árbitros no se fijan en los codos'.

Carvalho, detective privado