Un estimado lector de este periódico me escribe un email a propósito de un artículo que publiqué aquí hace unas semanas sobre la tiña en ... las peluquerías, de la que también él se había contagiado. Se rapó al cero para combatir mejor el sarpullido y ahora me dice que se encuentra tan cómodo que ya no quiere más cortes artísticos ni arabescos barrocos. Al menos por un tiempo, se rapará en casa con una maquinilla eléctrica. Me asegura que disfruta del placer de pasar la mano por la cabeza rasurada y que ha descubierto las ventajas de la calvicie, aunque no sé si dice esto último para consolarme.

Por miedo a caer en el lamento o en el sarcasmo, uno no quería escribir sobre la calvicie, o sobre la alopecia, que suena como una calvicie más científica, más irremediable. Es mejor hablar de implantes capilares, que ya no resultan extraños en un mundo donde el cuerpo es protagonista absoluto con tantas cirugías, siliconas, bótox, liposucciones, hialurónicos, inyecciones, tatuajes, peelings y otros palabros, de ahora mismo y de la próxima semana. La tiranía de la estética no admite ni el exceso ni la carencia, ni la gordura ni la ausencia de músculo, impone que a nadie le sobren ni le falten quilos. Y sorprende y asombra la sumisión con que aceptamos tal dictadura, como adolescentes ansiosos de popularidad entre los compañeros de clase. Por eso alegra –y alegra mucho– ver en TVE, en la información meteorológica, a una presentadora que no encaja con el canon comercial de belleza, o a las actrices que recientemente se rebelan contra la esclavitud de la imagen y aparecen en el photocall sin maquillaje. Por supuesto, cada cual puede hacer con su body lo que le apetezca para sentirse a gusto, y no encarcelado dentro de él, pero otra cosa es hacer algo que no te apetece por presiones ajenas y convertir el culto al cuerpo en el mantra que dirige tu vida. No quería escribir sobre la calvicie, digo, pero me llegó, al mismo tiempo que el email del lector, un libro del filósofo neoplatónico Sinesio de Cirene (373-414). No sé si por aquello de están verdes las uvas, Sinesio redactó un controvertido 'Elogio de la calvicie', pues fue un calvo prematuro y compuso su obra hacia el año 396, es decir, con veintiséis años. El tratado, lleno de humor y referencias culturales, asocia la sabiduría a la alopecia, y a los hombres menos evolucionados con los más peludos: «Si uno es sabio, también es calvo; si uno no es calvo, tampoco es sabio […] la inteligencia está allí donde faltan los cabellos y los cabellos allí donde falta la inteligencia». Y para demostrar su tesis, Sinesio de Cirene utiliza muchos ejemplos, como el de Paris, cuya hermosa cabellera contribuyó a la seducción de Helena de Troya. Pero su hermano Héctor le advierte en la 'Iliada' que la melena no lo protegerá «cuando te revuelques en el polvo». Sin embargo, por más que argumente el filósofo, lo cierto es que nunca a los dioses ni a los héroes de la antigüedad los han descrito calvos, ni escultura alguna del mundo griego representa rapados a los efebos o a los elásticos atletas. Para encontrar esculturas de pelados hay que esperar al predominio de la Roma severa y senatorial con sus bustos de patricios, comenzando por el de Julio César. Pero Roma es una civilización gobernada por hombres maduros, cuando no viejos, de los que se burla Petronio en el 'Satiricón' disfrazando a los invitados calvos a una cena con pelucas y cejas postizas. Aunque no lo reconozca, también Sinesio de Cirene debió de sufrir todo el deprimente proceso hasta llegar a la calvicie: un día aparece un pelo en el peine, otro día, dos y otro más en la camisa, en la almohada, en el desagüe del lavabo. El afectado se niega a reconocer la pérdida, siempre que algo muere algo nace, se dice. Hasta que una mañana el foco del espejo se cuela entre el cabello desencarnado y débil, sin calibre y sin fuerza, que disminuye y ralea, y se refleja en un puntito brillante del cuero cabelludo. Ya no puede negar ese primer indicio de que la cabeza esconde una calavera, hasta entonces oculta bajo el desorden juvenil de la pelambre. Se mira en un doble espejo y descubre que los estragos son más evidentes en la coronilla, como si el mismo remolino del que parece surgir el pelo cuando nacemos se convirtiera en el maelstrom que más tarde se lo lleva a las profundidades de la bañera. Comienzan entonces la indagación sobre los antecedentes familiares, las consultas al dermatólogo y la búsqueda de remedios, farmacológicos o mágicos, como la vieja superstición campesina de cortarse el pelo en noches de luna creciente, como el esquilado de las ovejas. Hay quien tira de cortinilla de oreja a oreja, de peluquines, del rapado integral y, ahora, de implantes y operación Turquía. Pero si el afectado es prudente, será el primero en asumir la carencia y en bromear sobre ella, aceptando el consejo de otro filósofo: plantearse únicamente los problemas que se pueden resolver; los otros, apartarlos a un lado y no amargarse luchando en vano contra ellos.

