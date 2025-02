Calle Clavel

Habrá que desterrar de una vez por todas ese tópico de que los árboles están bien en los montes y florestas, sí, pero que sobran en las calles de las ciudades, que estorban para el tráfico y los aparcamientos, que sus traicioneras raíces levantan las ... baldosas y que sus resbaladizas hojas provocan caídas en otoño, roturas de caderas, disgustos.

Con el cambio climático, los árboles comienzan a ser más necesarios que nunca en el asfalto urbano, entre el cemento municipal y espeso, por su capacidad para absorber calor y limpiar los malos humos.

No sé si mi memoria deforma los recuerdos, pero me parece que, en los tiempos en los que no se disponía de aire acondicionado, en las plazas de pueblos y ciudades solía haber grandes árboles bajo cuyas axilas de sombra la gente se sentaba y se reunía a hablar, sobre todo en verano. El verde protector de las copas era el mejor aislante, el mejor antídoto contra el calor que el hombre siempre genera con su frenesí y sus actividades, la mejor solución ofrecida por la propia naturaleza.

En este país vivimos del sol y contra el sol. Del sol, en las ciudades de costa; contra el sol, en las ciudades de interior. Y ahora que ya asoma el calor por estos lares, habrá que replantearse el diseño de plazas como la de Cáceres, con esa sábana de granito calentándose hasta 55º, sin un dosel verde que la bajaría veinte grados.

El turista que en julio llegue a media tarde a esta plaza helipuerto, aplastada por el sol, posiblemente se preguntará por qué está tan desnuda de árboles y sombra y sentirá una enorme pereza atravesar la explanada de granito que, por su alta densidad molecular, seguirá exudando canícula cuando llegue la noche.

Le dirán que es para celebrar sin estorbos los conciertos del Womad y otras celebraciones multitudinarias, y el turista pensará en otras plazas similares diseñadas para grandes discursos desde los altos balcones. Pero en Cáceres esos actos duran unos días y durante el resto del año nadie se siente acogido en el centro de ese espacio vacío y poco hospitalario, sin mobiliario urbano, la gente busca el contorno de los soportales o de las escaleras.

Pero si en Cáceres hay un espacio público donde el empleo de granito y de cemento llega hasta el exceso es en la calle Clavel, en el barrio del Junquillo. La calle Clavel es un espacio peatonal de 400 metros de longitud, partido en dos tramos por la calle Amapola, pavimentado de arriba abajo con losetas de cemento gris. En su perímetro han plantado una hilera de árboles, descuidados y algunos secos, como un collar verde, cuando lo que necesita tanto cemento es una pamela enorme. La primera mitad, de unos 150x60 metros, tiene la superficie de un campo de fútbol y por ella serpentea una pérgola de madera desnuda de toda vegetación, con las maderas astillándose por la falta de mantenimiento. En la base de los postes no hay un solo hueco para plantar unas enredaderas o lianas que den alguna sombra. Una pérgola inútil. En el centro hay una bonita fuente en forma de cuadrante y, en la fuente, una alta y elegante escultura de acero con la forma de una vela de barco, que parece confirmar esa imagen de mar de piedra seca. Hay también algunos bancos de mobiliario urbano y unos bloques de hormigón que, más que área de parkour, sirven de espacio de juego infantil, porque el Junquillo es un barrio de gente joven, con niños.

El segundo tramo de la calle Clavel, más largo, pero más estrecho, también está recorrido por otra pérgola similar, pero recta, que recorre un lateral y está igualmente desnuda de vegetales. Al otro lado hay una pista deportiva con una valla caída. En el centro se levantan cinco amplios alcorques con tres árboles cada uno.

Ubicada en el extremo oeste de Cáceres, la última en despedir el sol portugués en las eternas tardes estivales, la calle Clavel en verano es probablemente la más calurosa y seca de esta ciudad. Rodeada de solares sin edificar, que contribuyen a esa imagen desolada, es una calle en la que no vive nadie, a la que no llega ninguna carta, ningún reparto de Amazon o de Glovo.

Me pregunto si los vecinos del Junquillo no han reclamado al ayuntamiento las mejoras necesarias para su barrio, que ya no quiere ser barriada. Me pregunto también por qué el cuidado de estos espacios del extrarradio, donde vive gente de economías más modestas, no se reivindica con el mismo interés que los espacios céntricos, habitados por economías más privilegiadas.

Ya sé que esta humilde y popular calle Clavel pavimentada de arriba abajo de losetas de cemento no tiene la misma historia, ni el mismo pedigrí, ni los mismos apellidos, ni la misma fotogenia que las céntricas y lujosas avenidas cacereñas. Pero también tiene su intrahistoria y sus recuerdos: aquí mismo, bajo este cemento, hubo en tiempos una barriada de casitas y chabolas adonde iban anónimos, jovencísimos e idealistas voluntarios civiles –de los que nadie se acuerda ya– a intentar compensar algunas de las carencias educativas y sociales de los chabolistas.