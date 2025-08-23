HOY - Diario con noticias y última hora de Extremadura

¿Qué ha pasado este sábado, 23 de agosto, en Extremadura?
Recreación de la estatua proyectada en Cáceres. HOY
Tribuna

La budeidad

Como Cáceres es una 'ciudad feliz' y tranquila, más budista que rockanrollera, en teoría no le resultaría incongruente una enorme estatua de Buda

Eugenio Fuentes

Sábado, 23 de agosto 2025, 23:09

Agoniza en Cáceres el proyecto del Buda, una iniciativa que nunca hemos asumido del todo, ni en la calle ni en los despachos, nunca hemos ... sido creyentes en la budeidad y pocos se han implicado a fondo en su defensa. No sé si el nuevo curso político le ofrecerá muchas más oportunidades antes de pasar página definitivamente, porque el interés municipal se centra ahora en la capitalidad cultural para el año 2031.

