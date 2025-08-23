Agoniza en Cáceres el proyecto del Buda, una iniciativa que nunca hemos asumido del todo, ni en la calle ni en los despachos, nunca hemos ... sido creyentes en la budeidad y pocos se han implicado a fondo en su defensa. No sé si el nuevo curso político le ofrecerá muchas más oportunidades antes de pasar página definitivamente, porque el interés municipal se centra ahora en la capitalidad cultural para el año 2031.

Y sin embargo resulta una iniciativa muy interesante para enriquecer el patrimonio y los méritos turísticos de la ciudad.

Más allá de las lecturas juveniles de Hermann Hesse y de Borges, nunca me había interesado el budismo, porque de joven se es impaciente, y la impaciencia no es una de sus características. Solo con los años, y a fuerza de golpes, uno comprende que la calma y la duda son las posturas más sabias frente a los torbellinos de la existencia.

Ninguna religión presta lo que el corazón no da, de modo que el budismo no es una fábrica de buenas personas mejor que el ateísmo o que cualquier otra creencia. Pero al menos no es belicoso y sostiene que la paz se alcanza antes desde la pobreza y el retiro que desde el poder, la riqueza, la pompa y la notoriedad. Cuanto más desnudo estás, menos ropa tienes que planchar.

No esperar nada, no temer nada, no pensar en nada: eso es la felicidad. Para Buda, no se accede al nirvana mediante una súbita revelación damascena que te derriba del caballo, sino mediante un lento proceso de meditación. Para alcanzar el autocontrol y evitar las distracciones del subconsciente, el yoga es una técnica útil que va más allá de unos ejercicios de relajación, aunque en Occidente lo hayamos reducido a una práctica contra el lumbago y la artrosis. A través de la paz corporal se encauza el pensamiento hacia la paz interior. El ser humano, esclavo de un frenesí interior, vive en una permanente agitación, en un continuo movimiento de brazos, piernas, cabeza, ojos, labios. Y en primer lugar hay que buscar la inmovilidad frente a los deseos compulsivos de ser lo que no somos, estar donde no estamos, conseguir lo que no tenemos. 'El afán' (lo llama Luis Landero), siempre insatisfecho, porque detrás de un anhelo siempre hay otro anhelo.

Tanto tiende el budismo hacia el anonimato que, aunque Buda dominaba la escritura, no dejó nada escrito, como Sócrates y Jesús de Nazaret. Quizá por eso a menudo es visto con desdén por las ideologías más aguerridas y pendencieras.

Y como Cáceres es una 'ciudad feliz' y tranquila, más budista que rockanrollera, en teoría no le resultaría incongruente una enorme estatua de Buda sentado en la postura de los indios del Oeste. Construida en alto, en piedra blanca, como para indicar que nada puede mancharla, sería una oportunidad más de difusión y desarrollo, sin que eso implique convertir la ciudad en una sucursal de Katmandú. Sin necesidad de que se llene de budistas que queman virutas de sándalo en sus salones, te invitan a té matcha y cultivan en macetas la flor de loto. Sin que en el Cerro Arropé o en el Romanos aparezca una feria con tenderetes de estampitas orientales, amuletos, kasayas y cucuruchos de fruta y cacahuetes para alimentar a una colonia de monos hindúes que trepan y bajan de las encinas y les roban la fruta a los visitantes.

Un centro budista tampoco supone que en el parque del Príncipe se impartan cursos sobre cómo sentarse correctamente en la postura del loto hasta dominar el arte de la quietud cuando alrededor soplan huracanes. Ni que en los bares se enciendan pebeteros ahumados con incienso por camareros vestidos de color azafrán y camareras con un bindi en la frente. Ni que los cacereños, en el circuito deportivo de Cánovas, debamos saludarnos con mudras y entonar mil veces «Nam myoho renge kyo» hasta alcanzar la budeidad.

Lo que no se entiende bien del budismo son las ruedas de plegaria tibetanas: escribes un mantra o una oración en una de estas ruedas y está bien cuando la haces girar tú mismo, con su traqueteo o con una cadenita metálica que produce un agradable cascabeleo. Lo curioso es que, si dejas que la impulsen el agua o el viento o la electricidad, esos giros mecánicos, por delegación, tienen la misma eficacia que si uno mismo recitara el mantra.

Del mismo modo, me parece a mí que con determinados actos de caridad divulgados con tambores, o con algunos postureos bien publicitados, sucede lo mismo que con las ruedas de oración tibetanas, esto es, que son usados como sustitutos del verdadero compromiso privado, callado e individual que da más valor a la acción que a las palabras, del que nadie se entera y a nadie se da cuenta en las redes sociales y queda oculto en la intimidad, como queda oculta la oración de los creyentes verdaderos.

Después de marear tanto en Cáceres el proyecto de la estatua del Buda, si de verdad se quiere convertirlo en una realidad, las instituciones deberían dar pasos adelante en lugar de quedarse esperando a que se ponga en marcha por delegación, como el viento de Oriente pone a girar los mantras en las ruedas tibetanas.